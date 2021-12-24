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Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211224/erdoganin-tehlikeli-kopekleri-toplayin-cagrisi-sonrasi-parklarda-uyuyan-kopekler-toplandi-1052096897.html
'Erdoğan'ın 'Tehlikeli köpekleri toplayın' çağrısı sonrası parklarda uyuyan köpekler toplandı'
'Erdoğan'ın 'Tehlikeli köpekleri toplayın' çağrısı sonrası parklarda uyuyan köpekler toplandı'
Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanması' yönündeki çağrısının ardından... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T22:10+0300
2021-12-24T22:10+0300
akşam postasi
gaziantep
köpek
barınak
belediye
pitbull
dayanışma hayvan hakları federasyonu
timur ugan
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Erdoğan’ın “tehlikeli köpekleri toplayın” çağrısı sonrası Bağcılar’da parklarda uyuyan köpekler toplanmış
Erdoğan’ın “tehlikeli köpekleri toplayın” çağrısı sonrası Bağcılar’da parklarda uyuyan köpekler toplanmış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" çağrısı yaptı.Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuşarak, Erdoğan'ın çağrısının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.Ugan, "Cumhurbaşkanı kanunla kazanılmış haklar konusunda konuşurken biraz daha özenli ve bilgili olmak zorunda ama öyle sanıyorum ki danışmanları ya yanlış yönlendiriyorlar ya da yanlış bilgi veriyorlar. Cumhurbaşkanı, 'Barınaklar kurulsun, hayvanlara faydası olsun’' diyor. 5199 Sayılı hayvanları koruma kanunumuzda 6. maddesi bizim kırmızı çizgimizdir. Madde, 'Sokak hayvanları belediyeler tarafından kısırlaştırılır, aşılanıp tekrar alındıkları yere bırakılır' diyor. Türkiye'de 1389 belediye var ama barınağı olan kısırlaştırma ve tedavi yapılabilen 300 belediye var. 1089 belediyede bakımevi ve veteriner hekim yok. Hayvanları ya öldürüyorlar ya da komşu ilçelere gönderiyorlar. Belediyeler fırsat kolluyorlar. 5199 kanun önlerinde engel. Hem bakımevi kurmuyorlar hem de sokak hayvanlarıyla ilgili bir çalışma yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.'Belediye işçileri tehlikeli olanlara yaklaşmaz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla belediyelerin toplayacağı köpeklerin, esnaf dükkanlarının önünde yatan, mahalle aralarında dolaşan ve aç gezen köpekler olduklarını belirten Ugan, "Belediye işçileri riske girip çöplükte yaşayan tehlikeli köpekleri toplamaz ki... Uygulamalar bugün birkaç ilçede başladı. İstanbul Bağcılar ve Afyonkarahisar Sandıklı’da köpekler toplandı. Sabahtan bu yana ihbar telefonları geliyor bizlere, telefonlarımız susmuyor. Bağcılar’da parklarda uyuyan köpekleri almışlar. Belediye işçilerinin arkasından kendi istekleriyle arabaya binen masum köpekleri alıyorlar" dedi.'2.5 milyon sokak hayvanı var'Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Ugan, şöyle devam etti: "Türkiye’de 2.5 milyon civarında olan sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının ve her ilçeye tedavi merkezi kurulmasının maliyeti 500 bin TL. Üretim ve satışı yasaklayan demiştik ama tam tersine üretim ve satışını teşvik edecek kararlar çıkardılar. Üretim çiftlikleri serbest, köpek kaçakçılığı serbest, internetten satışı serbest. Petshoplar rafa koyamayacakmış ama katalog üzerinden üretim çiftlikleri aracılığıyla satacaklarmış. Üretim çiftliklerini kaçakçılığın merkezi haline getirdiler. Tehlikeli ırk dedikleri hayvanları hepsi masum hayvanlar, onlar sahiplerinin elinde silaha döndürülen hayvanlar. Bebek gibi bakan pitbull cinsi köpekler var ama siz bir insanı da insan yavrusunu da işkenceyle yetiştirirseniz bir kediden bile canavar yaratırsınız. O saldırgan hayvanların sahipleri suçlu."
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gaziantep, köpek, barınak, belediye, pitbull, dayanışma hayvan hakları federasyonu, timur ugan, аудио

'Erdoğan'ın 'Tehlikeli köpekleri toplayın' çağrısı sonrası parklarda uyuyan köpekler toplandı'

22:10 24.12.2021
AKŞAM POSTASI
Erdoğan’ın “tehlikeli köpekleri toplayın” çağrısı sonrası Bağcılar’da parklarda uyuyan köpekler toplanmış
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanması' yönündeki çağrısının ardından Bağcılar'da parklarda uyuyan köpeklerin toplandığını söyleyerek, "Belediye işçilerinin arkasından kendi istekleriyle arabaya binen masum köpekleri alıyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" çağrısı yaptı.
Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuşarak, Erdoğan'ın çağrısının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Ugan, "Cumhurbaşkanı kanunla kazanılmış haklar konusunda konuşurken biraz daha özenli ve bilgili olmak zorunda ama öyle sanıyorum ki danışmanları ya yanlış yönlendiriyorlar ya da yanlış bilgi veriyorlar. Cumhurbaşkanı, 'Barınaklar kurulsun, hayvanlara faydası olsun’' diyor. 5199 Sayılı hayvanları koruma kanunumuzda 6. maddesi bizim kırmızı çizgimizdir. Madde, 'Sokak hayvanları belediyeler tarafından kısırlaştırılır, aşılanıp tekrar alındıkları yere bırakılır' diyor. Türkiye'de 1389 belediye var ama barınağı olan kısırlaştırma ve tedavi yapılabilen 300 belediye var. 1089 belediyede bakımevi ve veteriner hekim yok. Hayvanları ya öldürüyorlar ya da komşu ilçelere gönderiyorlar. Belediyeler fırsat kolluyorlar. 5199 kanun önlerinde engel. Hem bakımevi kurmuyorlar hem de sokak hayvanlarıyla ilgili bir çalışma yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.

'Belediye işçileri tehlikeli olanlara yaklaşmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla belediyelerin toplayacağı köpeklerin, esnaf dükkanlarının önünde yatan, mahalle aralarında dolaşan ve aç gezen köpekler olduklarını belirten Ugan, "Belediye işçileri riske girip çöplükte yaşayan tehlikeli köpekleri toplamaz ki... Uygulamalar bugün birkaç ilçede başladı. İstanbul Bağcılar ve Afyonkarahisar Sandıklı’da köpekler toplandı. Sabahtan bu yana ihbar telefonları geliyor bizlere, telefonlarımız susmuyor. Bağcılar’da parklarda uyuyan köpekleri almışlar. Belediye işçilerinin arkasından kendi istekleriyle arabaya binen masum köpekleri alıyorlar" dedi.

'2.5 milyon sokak hayvanı var'

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Ugan, şöyle devam etti: "Türkiye’de 2.5 milyon civarında olan sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının ve her ilçeye tedavi merkezi kurulmasının maliyeti 500 bin TL. Üretim ve satışı yasaklayan demiştik ama tam tersine üretim ve satışını teşvik edecek kararlar çıkardılar. Üretim çiftlikleri serbest, köpek kaçakçılığı serbest, internetten satışı serbest. Petshoplar rafa koyamayacakmış ama katalog üzerinden üretim çiftlikleri aracılığıyla satacaklarmış. Üretim çiftliklerini kaçakçılığın merkezi haline getirdiler. Tehlikeli ırk dedikleri hayvanları hepsi masum hayvanlar, onlar sahiplerinin elinde silaha döndürülen hayvanlar. Bebek gibi bakan pitbull cinsi köpekler var ama siz bir insanı da insan yavrusunu da işkenceyle yetiştirirseniz bir kediden bile canavar yaratırsınız. O saldırgan hayvanların sahipleri suçlu."
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