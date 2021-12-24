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Eşini emziren kadın viral oldu: 'Bilimsel olarak doğru bir teknik'
15:20 24.12.2021 (güncellendi: 15:22 24.12.2021)
© Fotoğraf : Twitteremzirme-kamuya açık alanda emzirme
© Fotoğraf : Twitter
Sosyal medya platformu TikTok'ta eşini emzirdiğini açıkladığı bir videoyla viral olan bir kadın, bebeğini emzirememesi sorununa bulduğu şaşırtıcı çözümün arka planını anlattı.
Emziren kadınlarda süt kanalının tıkanması sonucu oluşan bakteriyel enfeksiyon nedeniyle bebeğini emziremeyen Jennifer isimli kadın, deneyimlerini TikTok hesabı üzerinden yayınladığı videolar üzerinden aktardı.
"Evlilikte ve bebek sahibi olmada hiçbir şeyin sizi hazırlıklı kılamayacağı şeyler vardır. Bu da onlardan biriydi" diyen kadın, sağ göğsünde önce ağrı oluştuğunu, daha sonra da ateşlenip antibiyotik kullanmak zorunda kaldığını söyledi.
Tuzlu duş, sıcak su havlusu, tıkanıklığı giderici aletler gibi pek çok tekniği denediğini ancak sonuç alamadığını dile getiren genç anne, Google üzerinden yaptığı uzun araştırmalar sonucunda bir makaleyle karşılaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Makalede partnerinizin pıhtıyı emerek tıkanıklığı gidermesi gerektiği yazıyordu. 40 yıl düşünsem böyle bir şeyi yapacağım aklıma gelmezdi. Ben de eşime bundan bahsettim ve 'Bana yardım etmek ister misin?' diye sordum. Eşim de, 'Senin için bunu yaparım. Öğürebilirim, istifra edebilirim ancak senin için bunu yapacağım' diye yanıt verdi. Eşim emdiklerini tükürebilsin diye bir kase aldım ve eşimi emzirdim."
Söz konusu deneyimden sonraki hislerini 'travma sonrası stres bozukluğu'na benzeten Jennifer, takipçilerine "Şu anda gözlerinize bile bakamayacak gibi hissediyorum" dedi.
Jennifer, emzirdiği eşinin ilk tepkilerini ise şöyle anlattı:
"Başlangıçta biraz tadını aldı ve bana 'Aslında gerçekten tatlıymış' dedi. Pıhtıyı çıkardığında ise öğürmek üzereydi. Çünkü pıhtı çıktıktan bir anda akmaya başladı ve bu kadarı yeterli oldu. Artık hayat boyu bağlanmışız gibi hissediyorum."
@twodears It worked 😳 #breastfeedingthoughts #ShareTheMagic #marriedlife #couples #marriagelife #marriedwithkids #storytime #motherhoodishard #momconfessions ♬ original sound - Jennifer
Sıra dışı deneyimin paylaşıldığı video, TikTok'ta 11.8 milyon kez izlenerek 1.6 milyon beğeniye ulaştı. Onbinlerce kişi ise gönderiye yorum yaparak görüşlerini paylaştı. Kullanıcılardan biri, "Sıfır adet çocuğun babası olarak bunu ben de yaptım" derken, bir diğeri ise "Her kahraman pelerin giymez, basıları göğüslük giyer" ifadelerini kullandı.
Kimi sosyal medya kullanıcıları ise 'bunun normalleştirilmesi gerektiğini' söyleyerek, "Bunu yapmakta hiçbir sakınca yok. Doğal şeyleri yapmak doğal değilmiş gibi hissettiriyor çünkü içgüdülerimizden çok fazla uzaklaştık" görüşünü dile getirdi.
Söz konusu deneyime dair Jennifer'ın eşinin ne hissettiği sorusu, kullanıcıların merak ettikleri arasındaydı. Eşi ise bir diğer videoda bu soruyu şöyle yanıtladı:
"Eşimin sütünü emdim. Çok acı çekiyordu ve bu bizim için farklı bir deneyimdi. Sanki eşimi yılan ısırmış ve ondan zehiri emiyormuş gibi hissettim. Düşünebildiğim tek şey acı içerisinde olmasıydı ve bebeğimizin süt ememiyor olduğu gerçeğiydi. Ben de harekete geçip sorunu çözmek istedim ve bunu yaptım."
Videonun sonunda Jennifer eşinden, sütün tadına puan vermesini istedi. Eşinin yanıtı ise şöyle oldu:
"Oldukça güzeldi. Sanırım 9 verirdim. Aslında bence tadı tam 10'luktu ama 10 olduğunu itiraf etmek istemiyorum."