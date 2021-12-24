https://tr.sputniknews.com/20211224/esini-emziren-kadin-viral-oldu-bilimsel-olarak-dogru-bir-teknik-1052083926.html

Eşini emziren kadın viral oldu: 'Bilimsel olarak doğru bir teknik'

Eşini emziren kadın viral oldu: 'Bilimsel olarak doğru bir teknik'

Sosyal medya platformu TikTok'ta eşini emzirdiğini açıkladığı bir videoyla viral olan bir kadın, bebeğini emzirememesi sorununa bulduğu şaşırtıcı çözümün arka... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T15:20+0300

2021-12-24T15:20+0300

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yaşam

bebek

kadın

emzirme

baba

anne

eş

tiktok

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Emziren kadınlarda süt kanalının tıkanması sonucu oluşan bakteriyel enfeksiyon nedeniyle bebeğini emziremeyen Jennifer isimli kadın, deneyimlerini TikTok hesabı üzerinden yayınladığı videolar üzerinden aktardı."Evlilikte ve bebek sahibi olmada hiçbir şeyin sizi hazırlıklı kılamayacağı şeyler vardır. Bu da onlardan biriydi" diyen kadın, sağ göğsünde önce ağrı oluştuğunu, daha sonra da ateşlenip antibiyotik kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Tuzlu duş, sıcak su havlusu, tıkanıklığı giderici aletler gibi pek çok tekniği denediğini ancak sonuç alamadığını dile getiren genç anne, Google üzerinden yaptığı uzun araştırmalar sonucunda bir makaleyle karşılaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Söz konusu deneyimden sonraki hislerini 'travma sonrası stres bozukluğu'na benzeten Jennifer, takipçilerine "Şu anda gözlerinize bile bakamayacak gibi hissediyorum" dedi.Jennifer, emzirdiği eşinin ilk tepkilerini ise şöyle anlattı:Sıra dışı deneyimin paylaşıldığı video, TikTok'ta 11.8 milyon kez izlenerek 1.6 milyon beğeniye ulaştı. Onbinlerce kişi ise gönderiye yorum yaparak görüşlerini paylaştı. Kullanıcılardan biri, "Sıfır adet çocuğun babası olarak bunu ben de yaptım" derken, bir diğeri ise "Her kahraman pelerin giymez, basıları göğüslük giyer" ifadelerini kullandı.Kimi sosyal medya kullanıcıları ise 'bunun normalleştirilmesi gerektiğini' söyleyerek, "Bunu yapmakta hiçbir sakınca yok. Doğal şeyleri yapmak doğal değilmiş gibi hissettiriyor çünkü içgüdülerimizden çok fazla uzaklaştık" görüşünü dile getirdi.Söz konusu deneyime dair Jennifer'ın eşinin ne hissettiği sorusu, kullanıcıların merak ettikleri arasındaydı. Eşi ise bir diğer videoda bu soruyu şöyle yanıtladı:Videonun sonunda Jennifer eşinden, sütün tadına puan vermesini istedi. Eşinin yanıtı ise şöyle oldu:

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