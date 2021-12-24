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Eski Ukrayna Güvenlik Servisi yarbayı: Ukrayna'da İngiliz paralı askerler görev yapıyor
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi yarbayı: Ukrayna'da İngiliz paralı askerler görev yapıyor
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yarbayı Vasiliy Prozorov, ülkenin güneyindeki Nikolayev Bölgesi'ndeki Oçakovo kentinde yapımı devam eden donanma üssü... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
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Sputnik'e demeç veren Prozorov, "Ukrayna'nın güneyinde yoğun olarak yaşayan İngilizler, Albion kentinden düzenli olarak uçak seferlerinin düzenlendiği Kulbakino hava üssünün bulunduğu ulaştığı Nikolayev'de kayıtlı" dedi.Prozorov, inşaat işçiler, uçaklar ve kargoların Nikolayev'deki bir otelde konuşlu özel askeri şirket personeli tarafından korunduğunu kaydetti.Prozorov, işçi sayısını ve özel askeri personel sayısını net olarak bilmediğini ekledi.Daha önce Prozorov, Donbass'taki Mariupol havaalanında gizli cezaevi bulunduğunu ve esir alınan Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin ve destekçilerinin orada tutulduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Gizli cezaevinde tutulan kişilerin SBU ve milliyetçi taburlar tarafından işkenceye maruz kaldığı belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211224/ingiltere-ukraynanin-guneyinde-deniz-ussu-insa-ediyor-1052070030.html
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ukrayna, ingiltere, donetsk halk cumhuriyeti, paralı asker

Eski Ukrayna Güvenlik Servisi yarbayı: Ukrayna'da İngiliz paralı askerler görev yapıyor

13:51 24.12.2021 (güncellendi: 13:52 24.12.2021)
© AFP 2021Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021
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Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yarbayı Vasiliy Prozorov, ülkenin güneyindeki Nikolayev Bölgesi'ndeki Oçakovo kentinde yapımı devam eden donanma üssü inşaatında görevli İngiliz işçilerin ve uzmanların İngiltere merkezli bir özel askeri şirket tarafından korunduğunu söyledi.
Sputnik'e demeç veren Prozorov, "Ukrayna'nın güneyinde yoğun olarak yaşayan İngilizler, Albion kentinden düzenli olarak uçak seferlerinin düzenlendiği Kulbakino hava üssünün bulunduğu ulaştığı Nikolayev'de kayıtlı" dedi.
Prozorov, inşaat işçiler, uçaklar ve kargoların Nikolayev'deki bir otelde konuşlu özel askeri şirket personeli tarafından korunduğunu kaydetti.
Prozorov, işçi sayısını ve özel askeri personel sayısını net olarak bilmediğini ekledi.
Daha önce Prozorov, Donbass'taki Mariupol havaalanında gizli cezaevi bulunduğunu ve esir alınan Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin ve destekçilerinin orada tutulduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Gizli cezaevinde tutulan kişilerin SBU ve milliyetçi taburlar tarafından işkenceye maruz kaldığı belirtilmişti.
İngiliz HMS Ocean gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
DÜNYA
İngiltere, Ukrayna'nın güneyinde deniz üssü inşa ediyor
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