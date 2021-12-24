Sputnik'e demeç veren Prozorov, "Ukrayna'nın güneyinde yoğun olarak yaşayan İngilizler, Albion kentinden düzenli olarak uçak seferlerinin düzenlendiği Kulbakino hava üssünün bulunduğu ulaştığı Nikolayev'de kayıtlı" dedi.Prozorov, inşaat işçiler, uçaklar ve kargoların Nikolayev'deki bir otelde konuşlu özel askeri şirket personeli tarafından korunduğunu kaydetti.Prozorov, işçi sayısını ve özel askeri personel sayısını net olarak bilmediğini ekledi.Daha önce Prozorov, Donbass'taki Mariupol havaalanında gizli cezaevi bulunduğunu ve esir alınan Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin ve destekçilerinin orada tutulduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Gizli cezaevinde tutulan kişilerin SBU ve milliyetçi taburlar tarafından işkenceye maruz kaldığı belirtilmişti.
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yarbayı Vasiliy Prozorov, ülkenin güneyindeki Nikolayev Bölgesi'ndeki Oçakovo kentinde yapımı devam eden donanma üssü inşaatında görevli İngiliz işçilerin ve uzmanların İngiltere merkezli bir özel askeri şirket tarafından korunduğunu söyledi.
Sputnik'e demeç veren Prozorov, "Ukrayna'nın güneyinde yoğun olarak yaşayan İngilizler, Albion kentinden düzenli olarak uçak seferlerinin düzenlendiği Kulbakino hava üssünün bulunduğu ulaştığı Nikolayev'de kayıtlı" dedi.
Prozorov, inşaat işçiler, uçaklar ve kargoların Nikolayev'deki bir otelde konuşlu özel askeri şirket personeli tarafından korunduğunu kaydetti.
Prozorov, işçi sayısını ve özel askeri personel sayısını net olarak bilmediğini ekledi.
Daha önce Prozorov, Donbass'taki Mariupol havaalanında gizli cezaevi bulunduğunu ve esir alınan Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin ve destekçilerinin orada tutulduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Gizli cezaevinde tutulan kişilerin SBU ve milliyetçi taburlar tarafından işkenceye maruz kaldığı belirtilmişti.