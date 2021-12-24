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Fotoğraf çekerken Doğu Ekspresi'nden düştü
Fotoğraf çekerken Doğu Ekspresi'nden düştü
Ankara'da üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'nden fotoğraf çekmek için vagonun kapısını açınca düşerek... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T16:36+0300
2021-12-24T16:36+0300
2021-12-24T16:40+0300
doğu ekspresi
türkiye
fotoğraf
yaralanma
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Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'ne Erzurum'dan binen üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, iddiaya göre, fotoğraf çekmek için 5. vagonun kapısını açtı. Bu sırada dengesini kaybeden Başaran, trenden düştü. Başaran'ın düştüğünü gören diğer yolcular, durumu tren görevlilerine bildirdi. Makinist, treni durdururken, yolcular ve görevliler de Başaran'ın yanına koştu. Yaralanan Başaran için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ayak bileğinde kesi oluşan Başaran, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre Berat Başaran'ın hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri de bölgede inceleme yaptı. İncelemelerin ardından tren, yola devam etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20171222/kars-dogu-ekspresi-yolculari-1031507808.html
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doğu ekspresi, fotoğraf, yaralanma
Fotoğraf çekerken Doğu Ekspresi'nden düştü 16:36 24.12.2021 (güncellendi: 16:40 24.12.2021)
Ankara'da üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'nden fotoğraf çekmek için vagonun kapısını açınca düşerek yaralandı.
Kars-Ankara seferini yapan
Doğu Ekspresi'ne Erzurum'dan binen üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, iddiaya göre, fotoğraf çekmek için 5. vagonun kapısını açtı.
Bu sırada dengesini kaybeden Başaran, trenden düştü. Başaran'ın düştüğünü gören diğer yolcular, durumu tren görevlilerine bildirdi.
Makinist, treni durdururken, yolcular ve görevliler de Başaran'ın yanına koştu. Yaralanan Başaran için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Ayak bileğinde kesi oluşan Başaran, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emre Berat Başaran'ın hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri de bölgede inceleme yaptı. İncelemelerin ardından
tren, yola devam etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.