FSB, Ukrayna istihbaratı lehine çalışan Rus askerini gözaltına aldı

FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, Voronej bölgesinde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) lehine faaliyet yürüten bir Rus askerinin gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, “Federal Güvenlik Servisi personeli, Voronej bölgesinde Rusya Ceza Kanunu’nun 275. maddesi (vatana ihanet) kapsamına giren suçları işlediğinden şüphelenilen Batı Askeri Bölgesi'nde görevli bir askeri gözaltına aldı” denildi.Şüphelinin Rusya Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları hakkında veri topladığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu tür bilgilerin sızdırılmasının ülkenin güvenliğine zarar verebileceği vurgulandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratı lehine faaliyet yürüten bir Rus askerinin gözaltına alındığını bildirdi.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, Voronej bölgesinde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) lehine faaliyet yürüten bir Rus askerinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Federal Güvenlik Servisi personeli, Voronej bölgesinde Rusya Ceza Kanunu’nun 275. maddesi (vatana ihanet) kapsamına giren suçları işlediğinden şüphelenilen Batı Askeri Bölgesi'nde görevli bir askeri gözaltına aldı” denildi.
Şüphelinin Rusya Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları hakkında veri topladığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu tür bilgilerin sızdırılmasının ülkenin güvenliğine zarar verebileceği vurgulandı.