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https://tr.sputniknews.com/20211224/guney-korenin-hapisteki-ilk-kadin-lideri-park-icin-af-karari-1052073196.html
Güney Kore'nin ilk kadın lideri Park için af kararı
Güney Kore'nin ilk kadın lideri Park için af kararı
Güney Kore hükümeti yolsuzluk suçlamasıyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye için af ilan etti. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T10:04+0300
2021-12-24T10:07+0300
güney kore
park geun-hye
hapis cezası
af
kovid-19
dünya
moon jae-in
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Güney Kore'de yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından hüküm giyen ve 22 yıllık hapis cezasını çekmek üzere 2017'den bu yana tutuklu bulunan eski ve ilk kadın lider Park Geun-hye'ye özgürlük yolu gözüktü. Güney Kore hükümeti, ulusal birliği güçlendirmeye yardımcı olacağı gerekçesiyle çıkarılan aftan 69 yaşındaki Park’ın da faydalanacağını açıkladı. Kararda politikacının kötüleşen sağlık durumu da etkili oldu. Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in ofisinden yapılan açıklamada "Geçmişin acılarından sıyrılarak yeni bir döneme ilerlemeliyiz" ifadesi kullanıldı. 2019 yılında omzundan ameliyat olan ve bu yıl kronik omuz ve bel ağrısı nedeniyle 3 kez hastaneye kaldırılan Park şu anda tedavi için bulunduğu başkent Seul’ deki bir hastaneden serbest bırakılacak. Siyasette etkili bir isim ana muhalefetteki Halk Gücü Partisi'nin kalesi Daegu ve Kuzey Gyeongsang'daki seçmenler üzerinde büyük etkisi olan Park'ın tahliyesinin gelecek mart ayındaki başkanlık seçimlerinde önemli bir etkisinin olması bekleniyor. 31 Mart 2017 yılında görevi kötüye kullanma, rüşvet ve devlet sırlarını sızdırma suçlamalarından hüküm giyen Park, şimdiye dek yapılan duruşmalarda tüm suçlamaları reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20180406/guney-kore-park-yolsuzluk-gorevi-kotuye-kullanmak-1032929721.html
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güney kore, park geun-hye, hapis cezası, af, kovid-19, moon jae-in

Güney Kore'nin ilk kadın lideri Park için af kararı

10:04 24.12.2021 (güncellendi: 10:07 24.12.2021)
© AP Photo / Ahn Young-joonPark Geun-hye
Park Geun-hye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore hükümeti yolsuzluk suçlamasıyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye için af ilan etti.
Güney Kore'de yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından hüküm giyen ve 22 yıllık hapis cezasını çekmek üzere 2017'den bu yana tutuklu bulunan eski ve ilk kadın lider Park Geun-hye'ye özgürlük yolu gözüktü.
Güney Kore hükümeti, ulusal birliği güçlendirmeye yardımcı olacağı gerekçesiyle çıkarılan aftan 69 yaşındaki Park’ın da faydalanacağını açıkladı. Kararda politikacının kötüleşen sağlık durumu da etkili oldu.
Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in ofisinden yapılan açıklamada "Geçmişin acılarından sıyrılarak yeni bir döneme ilerlemeliyiz" ifadesi kullanıldı.
2019 yılında omzundan ameliyat olan ve bu yıl kronik omuz ve bel ağrısı nedeniyle 3 kez hastaneye kaldırılan Park şu anda tedavi için bulunduğu başkent Seul’ deki bir hastaneden serbest bırakılacak.
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2018
DÜNYA
Güney Kore'de 'Seçimlerin Kraliçesi'ne 16 suçtan 24 yıl hapis
6 Nisan 2018, 09:54
Siyasette etkili bir isim ana muhalefetteki Halk Gücü Partisi'nin kalesi Daegu ve Kuzey Gyeongsang'daki seçmenler üzerinde büyük etkisi olan Park'ın tahliyesinin gelecek mart ayındaki başkanlık seçimlerinde önemli bir etkisinin olması bekleniyor.
31 Mart 2017 yılında görevi kötüye kullanma, rüşvet ve devlet sırlarını sızdırma suçlamalarından hüküm giyen Park, şimdiye dek yapılan duruşmalarda tüm suçlamaları reddetmişti.
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