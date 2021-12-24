https://tr.sputniknews.com/20211224/guney-korenin-hapisteki-ilk-kadin-lideri-park-icin-af-karari-1052073196.html

Güney Kore'nin ilk kadın lideri Park için af kararı

Güney Kore'nin ilk kadın lideri Park için af kararı

Güney Kore hükümeti yolsuzluk suçlamasıyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye için af ilan etti. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T10:04+0300

2021-12-24T10:04+0300

2021-12-24T10:07+0300

güney kore

park geun-hye

hapis cezası

af

kovid-19

dünya

moon jae-in

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Güney Kore'de yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından hüküm giyen ve 22 yıllık hapis cezasını çekmek üzere 2017'den bu yana tutuklu bulunan eski ve ilk kadın lider Park Geun-hye'ye özgürlük yolu gözüktü. Güney Kore hükümeti, ulusal birliği güçlendirmeye yardımcı olacağı gerekçesiyle çıkarılan aftan 69 yaşındaki Park’ın da faydalanacağını açıkladı. Kararda politikacının kötüleşen sağlık durumu da etkili oldu. Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in ofisinden yapılan açıklamada "Geçmişin acılarından sıyrılarak yeni bir döneme ilerlemeliyiz" ifadesi kullanıldı. 2019 yılında omzundan ameliyat olan ve bu yıl kronik omuz ve bel ağrısı nedeniyle 3 kez hastaneye kaldırılan Park şu anda tedavi için bulunduğu başkent Seul’ deki bir hastaneden serbest bırakılacak. Siyasette etkili bir isim ana muhalefetteki Halk Gücü Partisi'nin kalesi Daegu ve Kuzey Gyeongsang'daki seçmenler üzerinde büyük etkisi olan Park'ın tahliyesinin gelecek mart ayındaki başkanlık seçimlerinde önemli bir etkisinin olması bekleniyor. 31 Mart 2017 yılında görevi kötüye kullanma, rüşvet ve devlet sırlarını sızdırma suçlamalarından hüküm giyen Park, şimdiye dek yapılan duruşmalarda tüm suçlamaları reddetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20180406/guney-kore-park-yolsuzluk-gorevi-kotuye-kullanmak-1032929721.html

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