https://tr.sputniknews.com/20211224/guvenlik-sorusturmasi-acilmisti-tesla-hareket-halindeki-araclarda-oyunlari-devre-disi-birakacak-1052081127.html

Güvenlik soruşturması açılmıştı: Tesla hareket halindeki araçlarda oyunları devre dışı bırakacak

Güvenlik soruşturması açılmıştı: Tesla hareket halindeki araçlarda oyunları devre dışı bırakacak

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin kaza riski nedeniyle güvenlik soruşturması açtığı Tesla'dan yeni bir düzenleme geldi. Buna göre, hareket... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T14:11+0300

2021-12-24T14:11+0300

2021-12-24T14:11+0300

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oyun

otomobil

güvenlik soruşturması

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ABD'deki otomobil güvenlik kurumunun sürücü koltuğundayken oyun oynama özelliği sebebiyle 580 bin Tesla aracının soruşturulması kararı almasının ardından Tesla'dan yeni bir düzenleme geldi.Konuya ilişkin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'ni bilgilendiren Tesla, 2017-2022 yılları arasında ürettiği 3, S, X, ve Y model araçlara yapılacak yazılım güncellemesiyle birlikte hareket halindeki otomobillerde oyun oynama özelliğinin devre dışı kalacağını duyurdu. "Passenger Play" olarak adlandırılan oyun özelliği nedeniyle "sürücünün dikkatinin dağılabileceği ve bunun da kaza riskini arttırabileceğini" belirten Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, bu sebeple Tesla araçlarına ilişkin güvenlik soruşturması kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211222/abdde-tesla-otomobillerine-guvenlik-sorusturmasi-1052017549.html

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abd, tesla, sürücüsüz otomobil, oyun, otomobil, güvenlik soruşturması