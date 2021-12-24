Güvenlik soruşturması açılmıştı: Tesla hareket halindeki araçlarda oyunları devre dışı bırakacak

ABD'deki otomobil güvenlik kurumunun sürücü koltuğundayken oyun oynama özelliği sebebiyle 580 bin Tesla aracının soruşturulması kararı almasının ardından Tesla'dan yeni bir düzenleme geldi.Konuya ilişkin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'ni bilgilendiren Tesla, 2017-2022 yılları arasında ürettiği 3, S, X, ve Y model araçlara yapılacak yazılım güncellemesiyle birlikte hareket halindeki otomobillerde oyun oynama özelliğinin devre dışı kalacağını duyurdu. "Passenger Play" olarak adlandırılan oyun özelliği nedeniyle "sürücünün dikkatinin dağılabileceği ve bunun da kaza riskini arttırabileceğini" belirten Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, bu sebeple Tesla araçlarına ilişkin güvenlik soruşturması kararı almıştı.
ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin kaza riski nedeniyle güvenlik soruşturması açtığı Tesla'dan yeni bir düzenleme geldi. Buna göre, hareket halindeki Tesla araçlarında oyun oynama özelliği devre dışı bırakılacak.
ABD'deki otomobil güvenlik kurumunun sürücü koltuğundayken oyun oynama özelliği sebebiyle 580 bin Tesla aracının soruşturulması kararı almasının ardından Tesla'dan yeni bir düzenleme geldi.
Konuya ilişkin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'ni bilgilendiren Tesla, 2017-2022 yılları arasında ürettiği 3, S, X, ve Y model araçlara yapılacak yazılım güncellemesiyle birlikte hareket halindeki otomobillerde oyun oynama özelliğinin devre dışı kalacağını duyurdu.
"Passenger Play" olarak adlandırılan oyun özelliği nedeniyle "sürücünün dikkatinin dağılabileceği ve bunun da kaza riskini arttırabileceğini" belirten Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, bu sebeple Tesla araçlarına ilişkin güvenlik soruşturması kararı almıştı.