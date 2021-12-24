https://tr.sputniknews.com/20211224/hatayda-ortodoks-kiliselerinde-noel-ayini-yapildi-1052095247.html

Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı

Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı

Hatay'da Noel dolayısıyla İskenderun ve Antakya'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T20:46+0300

2021-12-24T20:46+0300

2021-12-24T20:46+0300

yaşam

hatay

noel

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İskenderun Ortodoks Kilisesi'ndeki ayinde konuşan peder Dimitri Yıldırım, Noel Bayramı'nı kutlayanlara teşekkür etti.Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış getirmesini dileyen Yıldırım, "Özellikle Türkiye'mize, devletimize, milletimize huzur, barış, bolluk, kardeşlik, mutluluk getirmesini dilerim." dedi.Kilisesinin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi.Ayine, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı.Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti.Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.Ayin sonunda kilise bahçesinde havai fişek gösterisi sunuldu, pasta kesildi.

hatay

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hatay, noel