https://tr.sputniknews.com/20211224/hazine-ve-maliye-bakanligi-kur-korumali-vadeli-mevduatta-limit-olmayacak-1052072136.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı vadeli mevduattan birden fazla kez yararlanılabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı vadeli mevduattan birden fazla kez yararlanılabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacağını ve birden fazla kez yararlanılabileceğini açıkladı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T09:06+0300

2021-12-24T09:06+0300

2021-12-24T09:20+0300

kur korumalı tl mevduat

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esasları hakkında bir açıklama daha yayımladı.Açıklamada, "Türkiye'de yerleşik kişiler faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır" denildi. Açıklamaya göre, bankalarca uygulanacak azami faiz oranı politika faizinin 300 baz puan üstünde belirlenebilecek. Azami faiz oranı Bakanlık tarafından güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak.Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilecek. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacak.Vadeden önce hesabın kapatılması halinde; Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen Döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark banka tarafından Hazineye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili TL hesabına aktarılacak.

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kur korumalı tl mevduat, hazine ve maliye bakanlığı