https://tr.sputniknews.com/20211224/huawei-ilk-elektrikli-otomobilini-uretti-1052093196.html
Huawei, ilk elektrikli otomobilini üretti
Huawei, ilk elektrikli otomobilini üretti
Huawei, Çinli şirketler arasındaki otomobil rekabetine yeni modeliyle giriş yaptı.Daha çok telekomünikasyon ürünleri ve akıllı telefonlarıyla bilinen Çinli... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T19:08+0300
2021-12-24T19:08+0300
2021-12-24T19:08+0300
ekonomi
çin
araba
araç
elektrikli otomobil
üretim
çip
elektrikli araç
huawei
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Huawei Tüketici Faaliyet Grubu CEO'su Richard Yu, Aito M5'in menzilinin Model Y'ye göre daha uzun olduğunu ve daha fazla güç sunduğunu söyledi. Araç, bataryasının bitmesi gibi durumlarda menzilini uzatmak için fosil yakıt deposuna da sahip.Otomobilin fiyatı 250 bin yuandan (39 bin dolar) başlıyor. Bu rakam 280 bin 752 yuandan başlayan Tesla'nın Y modelinden daha düşük.Yu ayrıca, araç teslimatlarının 20 Şubat’tan itibaren yapılmasını beklediklerini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211128/xiaomi-cinde-otomobil-fabrikasi-aciyor-yilda-300-bin-elektrikli-arac-uretecek-1051222251.html
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çin, araba, araç, elektrikli otomobil, üretim, çip, elektrikli araç, huawei
Huawei, ilk elektrikli otomobilini üretti
Huawei, Çinli şirketler arasındaki otomobil rekabetine yeni modeliyle giriş yaptı.Daha çok telekomünikasyon ürünleri ve akıllı telefonlarıyla bilinen Çinli şirket, ilk elektrikli otomobil modelini tanıttı.Kaynak: Huawei bu kez elektrikli otomobil üretti.
Huawei Tüketici Faaliyet Grubu CEO'su Richard Yu, Aito M5'in menzilinin Model Y'ye göre daha uzun olduğunu ve daha fazla güç sunduğunu söyledi.
Araç, bataryasının bitmesi gibi durumlarda menzilini uzatmak için fosil yakıt deposuna da sahip.
Otomobilin fiyatı 250 bin yuandan (39 bin dolar) başlıyor. Bu rakam 280 bin 752 yuandan başlayan Tesla'nın Y modelinden daha düşük.
Yu ayrıca, araç teslimatlarının 20 Şubat’tan itibaren yapılmasını beklediklerini söyledi.