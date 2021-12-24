https://tr.sputniknews.com/20211224/huawei-ilk-elektrikli-otomobilini-uretti-1052093196.html

Huawei, ilk elektrikli otomobilini üretti

Huawei, ilk elektrikli otomobilini üretti

Huawei, Çinli şirketler arasındaki otomobil rekabetine yeni modeliyle giriş yaptı.Daha çok telekomünikasyon ürünleri ve akıllı telefonlarıyla bilinen Çinli... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T19:08+0300

2021-12-24T19:08+0300

2021-12-24T19:08+0300

ekonomi

çin

araba

araç

elektrikli otomobil

üretim

çip

elektrikli araç

huawei

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052093063_0:0:740:416_1920x0_80_0_0_c601f936eafd5c76f78d040ba046eed7.jpg

Huawei Tüketici Faaliyet Grubu CEO'su Richard Yu, Aito M5'in menzilinin Model Y'ye göre daha uzun olduğunu ve daha fazla güç sunduğunu söyledi. Araç, bataryasının bitmesi gibi durumlarda menzilini uzatmak için fosil yakıt deposuna da sahip.Otomobilin fiyatı 250 bin yuandan (39 bin dolar) başlıyor. Bu rakam 280 bin 752 yuandan başlayan Tesla'nın Y modelinden daha düşük.Yu ayrıca, araç teslimatlarının 20 Şubat’tan itibaren yapılmasını beklediklerini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211128/xiaomi-cinde-otomobil-fabrikasi-aciyor-yilda-300-bin-elektrikli-arac-uretecek-1051222251.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, araba, araç, elektrikli otomobil, üretim, çip, elektrikli araç, huawei