https://tr.sputniknews.com/20211224/imamoglu-ibbnin-3-boyutlu-yazicilarla-urettigi-yapilari-paylasti-1052078857.html

İmamoğlu, İBB'nin 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği yapıları paylaştı

İmamoğlu, İBB'nin 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği yapıları paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 boyutlu yazıcılarla iki haftada üretilen yapıları paylaştı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T13:01+0300

2021-12-24T13:01+0300

2021-12-24T13:01+0300

türkiye

ibb

inşaat

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

yazıcı

ekrem imamoğlu

üretim

seri üretim

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İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı 3 boyutlu yazıcılardan çıkan yapılara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.İBB Başkanı, yaptığı paylaşımda, "Hızlı, güçlü, tasarruflu ve kullanışlı... 3 boyutlu yazıcılarla iki haftada ürettiğimiz yapılar çok güzel oldu" ifadesini kullandı.

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ibb, inşaat, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yazıcı, ekrem imamoğlu, üretim, seri üretim