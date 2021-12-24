https://tr.sputniknews.com/20211224/imamoglu-ibbnin-3-boyutlu-yazicilarla-urettigi-yapilari-paylasti-1052078857.html
İmamoğlu, İBB'nin 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği yapıları paylaştı
İmamoğlu, İBB'nin 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği yapıları paylaştı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 boyutlu yazıcılarla iki haftada üretilen yapıları paylaştı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T13:01+0300
2021-12-24T13:01+0300
2021-12-24T13:01+0300
türkiye
ibb
inşaat
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
yazıcı
ekrem imamoğlu
üretim
seri üretim
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İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı 3 boyutlu yazıcılardan çıkan yapılara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.İBB Başkanı, yaptığı paylaşımda, "Hızlı, güçlü, tasarruflu ve kullanışlı... 3 boyutlu yazıcılarla iki haftada ürettiğimiz yapılar çok güzel oldu" ifadesini kullandı.
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ibb, inşaat, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yazıcı, ekrem imamoğlu, üretim, seri üretim
İmamoğlu, İBB'nin 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği yapıları paylaştı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 boyutlu yazıcılarla iki haftada üretilen yapıları paylaştı.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı 3 boyutlu yazıcılardan çıkan yapılara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
İBB Başkanı, yaptığı paylaşımda, "Hızlı, güçlü, tasarruflu ve kullanışlı... 3 boyutlu yazıcılarla iki haftada ürettiğimiz yapılar çok güzel oldu" ifadesini kullandı.