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https://tr.sputniknews.com/20211224/imamoglundan-erdogana-yanlis-yerden-bilgi-aliyor-ve-aldatiliyor-1052087713.html
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Çoğu kim, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" şeklindeki... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T16:37+0300
2021-12-24T16:37+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
açıklama
yanıt
ekrem imamoğlu
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İYİ Parti İstanbul Kongre Merkezi’nde ‘İYİ Kalkınma Kongresi’ düzenlendi. 'Eşitlenen Türkiye için; Yoksulluk, kapsayıcılık ve istihdam' başlıklarının tartışıldığı kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti kurmayları, milletvekilleri ve uzmanlar katıldı.Sözcü'nün aktardığına göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çoğu kim, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular” şeklindeki ifadesine şöyle yanıt verdi:"İBB Meclisi'nde grup başkanvekili '45 bin kişiyi işe aldınız' dedi. Aradan birkaç hafta geçti, İçişleri Bakanı '33 bin kişiyi işe aldınız' dedi.Sayın Cumhurbaşkanı '45 bin kişi' diyor. Birincisi yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor. İBB 21 bin 179 kişiyi işe aldı.15 bin kişi işten çıkarıldı deniyor. Bunu da söyleyeceğim; emeklilik nedeniyle ayrılanlar 3 bin 792, mevsimlik işler nedeniyle ayrılanların sayısı 3 bin 3 bin 449 kişi, kendi isteğiyle ayrılanlar 3 bin 60 kişi, iş akdini feshettiğimiz sayısı 3 bin 400 kişi, bunun da 1600'ü iki seçim arası alınmış."
https://tr.sputniknews.com/20211224/imamoglu-ibbnin-3-boyutlu-yazicilarla-urettigi-yapilari-paylasti-1052078857.html
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recep tayyip erdoğan, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), açıklama, yanıt, ekrem imamoğlu

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor

16:37 24.12.2021
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Çoğu kim, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" şeklindeki suçlamasına yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor" dedi.
İYİ Parti İstanbul Kongre Merkezi’nde ‘İYİ Kalkınma Kongresi’ düzenlendi. 'Eşitlenen Türkiye için; Yoksulluk, kapsayıcılık ve istihdam' başlıklarının tartışıldığı kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti kurmayları, milletvekilleri ve uzmanlar katıldı.
Sözcü'nün aktardığına göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çoğu kim, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular” şeklindeki ifadesine şöyle yanıt verdi:
"İBB Meclisi'nde grup başkanvekili '45 bin kişiyi işe aldınız' dedi. Aradan birkaç hafta geçti, İçişleri Bakanı '33 bin kişiyi işe aldınız' dedi.
Sayın Cumhurbaşkanı '45 bin kişi' diyor. Birincisi yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor. İBB 21 bin 179 kişiyi işe aldı.
15 bin kişi işten çıkarıldı deniyor. Bunu da söyleyeceğim; emeklilik nedeniyle ayrılanlar 3 bin 792, mevsimlik işler nedeniyle ayrılanların sayısı 3 bin 3 bin 449 kişi, kendi isteğiyle ayrılanlar 3 bin 60 kişi, iş akdini feshettiğimiz sayısı 3 bin 400 kişi, bunun da 1600'ü iki seçim arası alınmış."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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