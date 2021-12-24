Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211224/ingiltereden-iranin-balistik-fuze-denemesine-kinama-1052098979.html
İngiltere'den İran'ın balistik füze denemesine kınama
İngiltere'den İran'ın balistik füze denemesine kınama
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bugün düzenlediği tatbikatta yaptığı balistik füze denemesini kınayarak hamleyi BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T23:12+0300
2021-12-24T23:12+0300
savunma
ingiltere
iran
balistik füze
füze denemesi
kınama
devrim muhafızları ordusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103976/89/1039768927_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_41dc12493a70ce47f4030446bba230ba.jpg
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün ülkenin düzenlediği tatbikatta yaptığı balistik füze denemesini kınadı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'ın bugün gerçekleştirildiği ve doğulanmış balistik füze denemesini kınıyoruz. Bu, İran'ın nükleer silah taşıyabilecek şekilde tasarlanmış balistik füzelerle ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamasını şart koşan BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının açık bir ihlalidir" ifadelerine yer verildi.Tahran'ın füze denemelerinin 'bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiği' iddia edilen açıklamada, İran'a bu faaliyetleri durdurması yönünde çağrı yapıldı.Bugün İran Devrim Muhafızları, ülkenin güneyindeki bir tatbikat sırasında karadan-karaya 16 balistik füze ateşlediğini duyurmuştu.Deneme, Viyana'da gerçekleştirilen nükleer anlaşma müzakerelerine ara verildiği sırada gerçekleştirildi.Nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerinin bir sonraki turu 27 Aralık'ta başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211222/iran-basra-korfezindeki-tatbikatta-balistik-fuze-denemesi-yapti-1051997292.html
ingiltere
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103976/89/1039768927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6c960faab1992e926db5343b77f35652.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, iran, balistik füze, füze denemesi, kınama, devrim muhafızları ordusu

İngiltere'den İran'ın balistik füze denemesine kınama

23:12 24.12.2021
© AP Photo / Vahid Salemiİran, füze
İran, füze - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Vahid Salemi
Abone ol
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bugün düzenlediği tatbikatta yaptığı balistik füze denemesini kınayarak hamleyi BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak değerlendirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün ülkenin düzenlediği tatbikatta yaptığı balistik füze denemesini kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'ın bugün gerçekleştirildiği ve doğulanmış balistik füze denemesini kınıyoruz. Bu, İran'ın nükleer silah taşıyabilecek şekilde tasarlanmış balistik füzelerle ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamasını şart koşan BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının açık bir ihlalidir" ifadelerine yer verildi.
Tahran'ın füze denemelerinin 'bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiği' iddia edilen açıklamada, İran'a bu faaliyetleri durdurması yönünde çağrı yapıldı.
Bugün İran Devrim Muhafızları, ülkenin güneyindeki bir tatbikat sırasında karadan-karaya 16 balistik füze ateşlediğini duyurmuştu.
Deneme, Viyana'da gerçekleştirilen nükleer anlaşma müzakerelerine ara verildiği sırada gerçekleştirildi.
Nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerinin bir sonraki turu 27 Aralık'ta başlayacak.
İran askeri tatbikatında denizden ateşlenen füze - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
SAVUNMA
İran, Basra Körfezi'ndeki tatbikatta balistik füze denemesi yaptı
22 Aralık, 05:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:35Ağaoğlu: Anadolu kulüplerinin ocak ve şubattan sonrasını finansal olarak sürdürme şansı yok
23:34Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
23:24Çin'in nüfusu en hızlı azalan eyaletinde çocuklu ailelere 31 bin dolara varan krediler verilecek
23:12İngiltere'den İran'ın balistik füze denemesine kınama
23:10Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Gaz fiyatları 2022'de de yüksek seviyelerde kalabilir
23:02Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Ben oraya hakem dövmeye gitmedim
23:00THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin
22:53Putin'in popülaritesi yıllık basın toplantısının ardından rekor seviyeye yükseldi
22:47Buz hokeyinde 2 dünya şampiyonası, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
22:45Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'de havalimanı sayısı 61'e çıkacak
22:26Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı
22:17Putin: Tsirkon hipersonik füzesi, bu sabaha karşı başarıyla test edildi
22:10'Erdoğan'ın 'Tehlikeli köpekleri toplayın' çağrısı sonrası parklarda uyuyan köpekler toplandı'
22:07Tayland'da ilk kez toplu Omicron vakasına rastlandı
21:51Kremlin: Rusya, askeri birliklerini egemenlik hakkı çerçevesinde kendi topraklarında konuşlandırıyor
21:50Mansur Yavaş: Nisan 2022'de mazot yardımı yapacağız
21:44Avrupa'da gaz fiyatları 110 euro'ya geriledi
21:22İstanbul'da marketlerde fiyat denetimi
21:15Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL mevduatları 23.8 milyar liranın üzerinde arttı
21:04Memur-Sen: Memurların gelir kaybı giderilsin