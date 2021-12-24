Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211224/iran-fransanin-nukleer-gorusmelerdeki-tutumu-yapici-degil-1052070461.html
İran: Fransa'nın nükleer görüşmelerdeki tutumu yapıcı değil
İran: Fransa'nın nükleer görüşmelerdeki tutumu yapıcı değil
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerde başta Fransa olmak üzere Avrupa tarafının... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T05:35+0300
2021-12-24T05:35+0300
dünya
fransa
irak
iran
suudi arabistan
hüseyin emir abdullahiyan
müzakere
nükleer anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050544329_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_663c8a865c6bf0f153dfd83489b5a476.jpg
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile başkent Tahran'da bir araya gelen Abdullahiyan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.İranlı Bakan Abdullahiyan, iki ülke arasındaki transit geçişleri ve ticareti geliştirmeye yardımcı olacak Şelemçe-Basra demir yolunu en kısa sürede faaliyete geçirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Uçuş vizeleri ve genel vizelerin karşılıklı kaldırılmasına da hazırız" dedi.Suudi Arabistan'la görüşmeler devam edecekİran ve Suudi Arabistan arasında devam eden görüşmeler ve Irak'ın bu konuda üstlendiği role değinen Abdullahiyan, "Sayın Fuad Hüseyin ve Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin çabalarıyla, Tahran ve Riyad arasında Bağdat'ta yapılacak bir sonraki müzakere turuna katılacağız. Yanlış anlaşılmaları çözmeye ve Tahran-Riyad ilişkilerini normale döndürmeye yönelik çabaları için Irak hükümetine teşekkür ediyorum" dedi.Abdullahiyan, müzakerelerin son turunda Suudi Arabistan'a bir dizi pratik ve yapıcı öneri sunduklarını aktararak, "İnşallah iki ülke heyetleri yakın zamanda Bağdat'ta bir araya gelecek ve anlaşmanın bir sonraki aşamasının uygulanması için çalışacaklar" ifadelerini kullandı.Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun hayatını kaybetmeden önce tedavi için İran'a nakledilmesi konusunda destek olan Irak'a teşekkür eden Abdullahiyan, "İran'ın Yemen Büyükelçisi'nin neden zamanında nakledilmediğine dair Suudi Arabistan'dan ikna edici bir yanıt bekliyoruz" diye konuştu.Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatında görevli üç İranlı diplomata vize verdiğini de sözlerine ekledi.'Avrupa ülkelerinin özellikle de Fransa'nın yaklaşımını yapıcı görmedik'Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerle ilgili bir soru üzerine Abdullahiyan, "Viyana görüşmelerinin son turunda, iki aşamalı görüşmelerin ardından tek bir belgeye ve tek bir gündeme ulaşabildik. Bu önemli bir gelişmeydi" dedi.Avrupa ülkelerinin müzakerelerdeki tutumunu eleştiren Abdullahiyan, şöyle konuştu: "Daha önceki müzakerelerde genel olarak bazı Avrupa ülkelerinin özellikle de Fransa'nın yaklaşımını yapıcı görmedik. Fransa tarafının müzakerelere odaklanmasını ve yapıcı bir rol oynamasını bekliyoruz. Viyana'daki müzakereleri iyi niyetle ve ciddiyetle, iyi bir anlaşmaya varmak için sürdüreceğimizi açıkça beyan ediyor, diğer taraflardan da aynı yaklaşımı umuyoruz. Diğer taraflar, bir imtiyaz verip karşılığında 10 imtiyaz isterlerse İran'ın bunu kabul etmeyeceğinden şüphe duymasınlar."Buna karşılık Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yaklaşımının olumlu olduğunu söyleyen Abdullahiyan, Rusya ve Çin'in müzakere masasındaki destekleyici ve yapıcı yaklaşımını da takdir ettiklerini dile getirdi.​​​​​​​İran Dışişleri Bakanı, su ve sınırlardaki nehirlerin kullanımı meselesiyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti: "Geçen hafta Türkiye Enerji Bakanlığı'ndan bir heyetle bu konuda görüşmeler yapıldı. Bu konu İran ve Irak'ın gündemindedir. Ervend Nehri'nin (Şattülarap) ortak kullanımı ve taranmasında iyi bir ilerleme kaydedildi. 1975 Cezayir Anlaşması çerçevesinde bölgede barajların inşası ve sınır nehirlerinin işletilmesi konusunda İran'ın görüşmeleri devam ediyor. İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin bu nehirlerden bazılarının kullanımındaki ortak noktaları göz önünde bulundurarak karşılıklı olarak tatmin edici bir sonuca ulaşmayı umuyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20211215/iran-disisleri-nukleer-gorusmelerde-taraflar-ciddi-sekilde-etkilesime-girerse-ilerleme-mumkun-1051810923.html
fransa
irak
iran
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050544329_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5c2af483f678e8fc11a454b7d9847f47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, irak, iran, suudi arabistan, hüseyin emir abdullahiyan, müzakere, nükleer anlaşma

İran: Fransa'nın nükleer görüşmelerdeki tutumu yapıcı değil

05:35 24.12.2021
© SputnikHüseyin Emir Abdullahiyan
Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Sputnik
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerde başta Fransa olmak üzere Avrupa tarafının tutumunun yapıcı olmadığını söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile başkent Tahran'da bir araya gelen Abdullahiyan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
İranlı Bakan Abdullahiyan, iki ülke arasındaki transit geçişleri ve ticareti geliştirmeye yardımcı olacak Şelemçe-Basra demir yolunu en kısa sürede faaliyete geçirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Uçuş vizeleri ve genel vizelerin karşılıklı kaldırılmasına da hazırız" dedi.

Suudi Arabistan'la görüşmeler devam edecek

İran ve Suudi Arabistan arasında devam eden görüşmeler ve Irak'ın bu konuda üstlendiği role değinen Abdullahiyan, "Sayın Fuad Hüseyin ve Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin çabalarıyla, Tahran ve Riyad arasında Bağdat'ta yapılacak bir sonraki müzakere turuna katılacağız. Yanlış anlaşılmaları çözmeye ve Tahran-Riyad ilişkilerini normale döndürmeye yönelik çabaları için Irak hükümetine teşekkür ediyorum" dedi.
Abdullahiyan, müzakerelerin son turunda Suudi Arabistan'a bir dizi pratik ve yapıcı öneri sunduklarını aktararak, "İnşallah iki ülke heyetleri yakın zamanda Bağdat'ta bir araya gelecek ve anlaşmanın bir sonraki aşamasının uygulanması için çalışacaklar" ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun hayatını kaybetmeden önce tedavi için İran'a nakledilmesi konusunda destek olan Irak'a teşekkür eden Abdullahiyan, "İran'ın Yemen Büyükelçisi'nin neden zamanında nakledilmediğine dair Suudi Arabistan'dan ikna edici bir yanıt bekliyoruz" diye konuştu.
Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatında görevli üç İranlı diplomata vize verdiğini de sözlerine ekledi.

'Avrupa ülkelerinin özellikle de Fransa'nın yaklaşımını yapıcı görmedik'

Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerle ilgili bir soru üzerine Abdullahiyan, "Viyana görüşmelerinin son turunda, iki aşamalı görüşmelerin ardından tek bir belgeye ve tek bir gündeme ulaşabildik. Bu önemli bir gelişmeydi" dedi.
Avrupa ülkelerinin müzakerelerdeki tutumunu eleştiren Abdullahiyan, şöyle konuştu: "Daha önceki müzakerelerde genel olarak bazı Avrupa ülkelerinin özellikle de Fransa'nın yaklaşımını yapıcı görmedik. Fransa tarafının müzakerelere odaklanmasını ve yapıcı bir rol oynamasını bekliyoruz. Viyana'daki müzakereleri iyi niyetle ve ciddiyetle, iyi bir anlaşmaya varmak için sürdüreceğimizi açıkça beyan ediyor, diğer taraflardan da aynı yaklaşımı umuyoruz. Diğer taraflar, bir imtiyaz verip karşılığında 10 imtiyaz isterlerse İran'ın bunu kabul etmeyeceğinden şüphe duymasınlar."
Buna karşılık Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yaklaşımının olumlu olduğunu söyleyen Abdullahiyan, Rusya ve Çin'in müzakere masasındaki destekleyici ve yapıcı yaklaşımını da takdir ettiklerini dile getirdi.
​​​​​​​İran Dışişleri Bakanı, su ve sınırlardaki nehirlerin kullanımı meselesiyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti: "Geçen hafta Türkiye Enerji Bakanlığı'ndan bir heyetle bu konuda görüşmeler yapıldı. Bu konu İran ve Irak'ın gündemindedir. Ervend Nehri'nin (Şattülarap) ortak kullanımı ve taranmasında iyi bir ilerleme kaydedildi. 1975 Cezayir Anlaşması çerçevesinde bölgede barajların inşası ve sınır nehirlerinin işletilmesi konusunda İran'ın görüşmeleri devam ediyor. İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin bu nehirlerden bazılarının kullanımındaki ortak noktaları göz önünde bulundurarak karşılıklı olarak tatmin edici bir sonuca ulaşmayı umuyoruz."
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
DÜNYA
İran Dışişleri: Nükleer görüşmelerde taraflar ciddi şekilde etkileşime girerse ilerleme mümkün
15 Aralık, 22:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:36Altı muhalefet partisinin ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışması tamamlandı
06:04İtalya'da açık havada maske zorunluluğu getirildi, yeni yıl kutlamaları iptal edildi
05:51ABD'de siyah vatandaş Wright'ı öldüren eski polisi jüri suçlu buldu
05:35İran: Fransa'nın nükleer görüşmelerdeki tutumu yapıcı değil
05:04Almanya, Afganistan'da Almanlar için çalışanların tahliyesini hızlandırmak istiyor
04:32Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler belli oldu
04:12İngiltere, Ukrayna'nın güneyinde deniz üssü inşa ediyor
03:53Baykal ve Antarktika'daki teleskoplar ilk kez aynı galaksiden nötrinoları kaydetti
03:27New York borsası, Noel tatili öncesi yükselişle kapandı
02:29Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak
02:01Rusya’da bin 200 askerin katılımıyla hava indirme tatbikatı düzenleniyor
01:57Rusya Pasifik Filosu gemilerinden Ohotsk Denizi'nde atış talimli tatbikat
01:36Yeni Malatyasporlu Adem Büyük: Zorbay Küçük beni tehdit etti
01:33BM'den Libya'ya ertelenen seçimler için 'uygun koşullar' oluşturması çağrısı
01:31Güney Afrika, pekiştirici doz olarak Johnson & Johnson aşısına onay verdi
01:17770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları donduruldu
01:13Zonguldak'ta buzlu zeminde ilerleyemeyen ambulansa 6 kişi hastayı taşıdı
01:09İngiltere, Rusya’nın Batı’yla görüşmelere hazır olduğu açıklamasını memnuniyetle karşılıyor
01:07Ekvador'da Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi
01:03Kovid-19 vakalarının hızla yükseldiği New York'ta ücretsiz test kiti dağıtıldı