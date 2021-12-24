https://tr.sputniknews.com/20211224/ispanyada-sahilde-sigara-icmek-yasaklaniyor-2-bin-euroya-kadar-ceza-kesilecek-1052089446.html
İspanya'da sahilde sigara içmek yasaklanıyor: 2 bin euroya kadar ceza kesilecek
İspanya'da sahilde sigara içmek yasaklanıyor: 2 bin euroya kadar ceza kesilecek
Sigara izmaritleriyle kirletilen sahillerine çözüm arayan İspanya, çareyi sahillere sigara yasağı getirmekte buldu. Planlanan yeni düzenlemeye göre yasağa... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T17:32+0300
2021-12-24T17:32+0300
2021-12-24T17:33+0300
dünya
ispanya
sigara
çevre kirliliği
sahil
yasak
para cezası
izmarit
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Çevreye en çok zarar veren atıklardan biri olan izmaritler, yalnızca görüntü kirliliğiyle kalmıyor aynı zamanda geri dönüşümü olmayan ve zehirli maddeler yayan plastik polimer içermesi nedeniyle de doğayı zehirliyor. Toplamda yaklaşık 8 bin kilometrelik alana yayılan sahillere sahip İspanya'da hükümet, izmaritlerin neden olduğu kirliliği önleyebilmek için yasal düzenlemeye gidiyor.Halihazırda Barselona ve Kanarya Adaları'nda sahillerde sigara içmek yasak. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu yasak tüm sahillerde geçerli olacak. Atılan bu adım, 283 bin kişinin yasal düzenleme yapılması talebiyle imza attığı ve İspanya hükümetine gönderilen bir imza kampanyasının ardından geldi. 'No Fumadores' (Sigaraya Hayır) kampanya grubu mensuplarından Fernandez Megina, imza kampanyasının artık bu adımın atılması için hükümetin daha fazla bekleyemeyeceğini kanıtladığını söyledi. Avrupa'da Güney Fransa ve Sardunya gibi çeşitli bölgelerde bu yönde yerel bazda kararlar mevcut olsa da, sahillere yönelik ulusal kapsamda bir karar ilk kez İspanya'da uygulanmış olacak. Parlamentoya çevreci bir parti tarafından sunulan teklif, 182 evet, 70 ret, 88 kararsız oyla kabul edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210813/yere-attigi-sigara-izmariti-otlari-yakti-tutuklandi-1048016964.html
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ispanya, sigara, çevre kirliliği, sahil, yasak, para cezası, izmarit
İspanya'da sahilde sigara içmek yasaklanıyor: 2 bin euroya kadar ceza kesilecek
17:32 24.12.2021 (güncellendi: 17:33 24.12.2021)
Sigara izmaritleriyle kirletilen sahillerine çözüm arayan İspanya, çareyi sahillere sigara yasağı getirmekte buldu. Planlanan yeni düzenlemeye göre yasağa rağmen sahilde sigara içenlere 2 bin euroya kadar ceza yazılabilecek.
Çevreye en çok zarar veren atıklardan biri olan izmaritler, yalnızca görüntü kirliliğiyle kalmıyor aynı zamanda geri dönüşümü olmayan ve zehirli maddeler yayan plastik polimer içermesi nedeniyle de doğayı zehirliyor.
Toplamda yaklaşık 8 bin kilometrelik alana yayılan sahillere sahip İspanya'da hükümet, izmaritlerin neden olduğu kirliliği önleyebilmek için yasal düzenlemeye gidiyor.
Halihazırda Barselona ve Kanarya Adaları'nda sahillerde sigara içmek yasak. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu yasak tüm sahillerde geçerli olacak.
Atılan bu adım, 283 bin kişinin yasal düzenleme yapılması talebiyle imza attığı ve İspanya hükümetine gönderilen bir imza kampanyasının ardından geldi.
'No Fumadores' (Sigaraya Hayır) kampanya grubu mensuplarından Fernandez Megina, imza kampanyasının artık bu adımın atılması için hükümetin daha fazla bekleyemeyeceğini kanıtladığını söyledi.
Avrupa'da Güney Fransa ve Sardunya gibi çeşitli bölgelerde bu yönde yerel bazda kararlar mevcut olsa da, sahillere yönelik ulusal kapsamda bir karar ilk kez İspanya'da uygulanmış olacak.
Parlamentoya çevreci bir parti tarafından sunulan teklif, 182 evet, 70 ret, 88 kararsız oyla kabul edildi.