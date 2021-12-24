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İstanbul'da marketlerde fiyat denetimi
İstanbul'da marketlerde fiyat denetimi
İstanbul'un bazı ilçelerinde marketlerde fiyat denetimi yapıldı. Zabıta ekiplerince zincir marketlere yönelik yapılan denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T21:22+0300
2021-12-24T21:22+0300
türkiye
istanbul
üsküdar
fiyat artışı
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Üsküdar, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Sultangazi'de zabıta ekiplerince zincir marketlere yönelik yapılan denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında tutarsızlık bulunan işletmeler hakkında tutanak hazırlandı.Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Balıkçılar Çarşısı bölgesinde yer alan marketlere giderek denetimlerde bulundu. Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapıldı.Ekipler, döviz kuru düşüşünün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti. Bazı ürünlerde önemli indirimler olduğu, bazılarında ise fiyatların düşmediği gözlendi.Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı.Etiket ve irsaliyelerde tespit edilen fiyat farklılıkları hakkında rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderildi.İlçe genelinde denetimlerin devam edeceğini belirten Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı İsa Doğan, "Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile kasadaki ürünler karşılaştırılarak bir artış olup olmadığı inceleniyor. Ayrıca ekiplerimiz, ürünlerin gramajı, son kullanma tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda da denetimlerini yapıyor. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yüksek fiyatla, fahiş fiyatlarla ürün satışlarının önüne geçmeye çalışıyoruz." diye konuştu. Büyükçekmece'de fiyat farkı tespit edilen marketler için tutanak tutulduBüyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.Yılbaşı öncesinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen "raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor" yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu kapsamında denetimlerini yapan ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı.Ürünlerde fiyat etiketi bulunmayan marketleri uyaran zabıta ekipleri, marketlerde stok denetimi de yaptı.Denetimler sırasında fiyat farklılığı tespit edilen marketler için tutulan tutanaklar, Tüketici Mahkemesi Heyetine gönderilecek.Sultangazi'de stokçuluk yapılması ihtimaline karşı da denetim yapılıyorSultangazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, vatandaşı olası fiyat usulsüzlüklerinden ve stokçuluktan korumak için ilçe genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.Denetimler kapsamında, sebze, meyve ve diğer temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi. Ürünlerin raftaki etiketlerinde yazan fiyatla kasadaki fiyat farklı çıkarsa, tespit edilen bu usulsüzlük karşılığında işletmeye ceza kesildi.Ayrıca, ilgili ürünler Ticaret Bakanlığına gönderilerek incelemeye alınıyor. Ekipler, stokçuluk yapılması ihtimaline karşı da incelemeler gerçekleştiriyor.Sultangazi Belediyesi Zabıta Amiri Yasemin Can, reyon ile kasa arasındaki fiyat farkları konusunda vatandaştan aldıkları şikayet üzerine denetim gerçekleştirdiklerini, reyonda olmayan ürünlerin stoklanma ihtimaline karşı da marketlerin depolarını denetlediklerini ifade etti.Bugün sabah saatlerinde 3 market denetlediklerini aktaran Can, bu marketlerin birinde yağ, peçete ve tuvalet kağıdının raf ve kasa fiyatları tutmadığı için firmaya 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu'nun 54'üncü maddesinin ikinci fırkasına göre zabıt tuttuklarını, evrakı Ticaret Bakanlığına gönderdikten sonra gerekli yasal işlemlerin yapılacağını kaydetti.Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da vatandaşların alışveriş yaparken en ufak bir mağduriyet yaşamasını istemediklerini belirterek, "Meyve, sebze, yağ, un gibi temel gıda ürünleriyle diğer temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere satılan ürünlerde yapılabilecek hiçbir usulsüzlüğe geçit vermemek için ekiplerimiz denetimlerine devam edecek." ifadelerini kullandı.Bahçelievler'de haksız fiyat uygulanan ürünler incelenecekBahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve tüketicinin mağduriyet yaşamamasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki bakkal, toptancı ve marketlere yönelik denetim yaptı.Denetimlerde, hijyen başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat listeleri kontrol edildi. Temel gıda ürünleriyle temizlik maddelerinin fiyatlarını inceleyen ekipler, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.Raftaki etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık tespit edilen ve haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler, incelenmek üzere Ticaret Bakanlığına gönderilecek.
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istanbul, üsküdar, fiyat artışı

İstanbul'da marketlerde fiyat denetimi

21:22 24.12.2021
© AAİstanbul'un bazı ilçelerinde marketlerde fiyat denetimi yapıldı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde marketlerde fiyat denetimi yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
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İstanbul'un bazı ilçelerinde marketlerde fiyat denetimi yapıldı. Zabıta ekiplerince zincir marketlere yönelik yapılan denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında tutarsızlık bulunan işletmeler hakkında tutanak hazırlandı.
Üsküdar, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Sultangazi'de zabıta ekiplerince zincir marketlere yönelik yapılan denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında tutarsızlık bulunan işletmeler hakkında tutanak hazırlandı.
© İHA / METİN BAŞAR - ONUR HAMZAOĞLU-AW499845Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde yüksek fiyat denetimi gerçekleştirildi.
İstanbul - market - denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde yüksek fiyat denetimi gerçekleştirildi.
© İHA / METİN BAŞAR - ONUR HAMZAOĞLU-AW499845
Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Balıkçılar Çarşısı bölgesinde yer alan marketlere giderek denetimlerde bulundu. Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapıldı.
Ekipler, döviz kuru düşüşünün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti. Bazı ürünlerde önemli indirimler olduğu, bazılarında ise fiyatların düşmediği gözlendi.
Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı.
Etiket ve irsaliyelerde tespit edilen fiyat farklılıkları hakkında rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderildi.
İlçe genelinde denetimlerin devam edeceğini belirten Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı İsa Doğan, "Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile kasadaki ürünler karşılaştırılarak bir artış olup olmadığı inceleniyor. Ayrıca ekiplerimiz, ürünlerin gramajı, son kullanma tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda da denetimlerini yapıyor. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yüksek fiyatla, fahiş fiyatlarla ürün satışlarının önüne geçmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Büyükçekmece'de fiyat farkı tespit edilen marketler için tutanak tutuldu

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.
© İHA / İHA-AW499722Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlerde denetimleri sıklaştırdı.
İstanbul - market - denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlerde denetimleri sıklaştırdı.
© İHA / İHA-AW499722
Yılbaşı öncesinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen "raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor" yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.
6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu kapsamında denetimlerini yapan ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı.
Ürünlerde fiyat etiketi bulunmayan marketleri uyaran zabıta ekipleri, marketlerde stok denetimi de yaptı.
Denetimler sırasında fiyat farklılığı tespit edilen marketler için tutulan tutanaklar, Tüketici Mahkemesi Heyetine gönderilecek.

Sultangazi'de stokçuluk yapılması ihtimaline karşı da denetim yapılıyor

Sultangazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, vatandaşı olası fiyat usulsüzlüklerinden ve stokçuluktan korumak için ilçe genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında, sebze, meyve ve diğer temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi. Ürünlerin raftaki etiketlerinde yazan fiyatla kasadaki fiyat farklı çıkarsa, tespit edilen bu usulsüzlük karşılığında işletmeye ceza kesildi.
© İHA / İHA-AW500056Sultangazi Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, vatandaşı fiyat usulsüzlüklerinden ve stokçuluktan korumak için ilçe genelindeki marketlerde yoğun denetimler gerçekleştiri
İstanbul - market - denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
Sultangazi Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, vatandaşı fiyat usulsüzlüklerinden ve stokçuluktan korumak için ilçe genelindeki marketlerde yoğun denetimler gerçekleştiri
© İHA / İHA-AW500056
Ayrıca, ilgili ürünler Ticaret Bakanlığına gönderilerek incelemeye alınıyor. Ekipler, stokçuluk yapılması ihtimaline karşı da incelemeler gerçekleştiriyor.
Sultangazi Belediyesi Zabıta Amiri Yasemin Can, reyon ile kasa arasındaki fiyat farkları konusunda vatandaştan aldıkları şikayet üzerine denetim gerçekleştirdiklerini, reyonda olmayan ürünlerin stoklanma ihtimaline karşı da marketlerin depolarını denetlediklerini ifade etti.
Bugün sabah saatlerinde 3 market denetlediklerini aktaran Can, bu marketlerin birinde yağ, peçete ve tuvalet kağıdının raf ve kasa fiyatları tutmadığı için firmaya 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu'nun 54'üncü maddesinin ikinci fırkasına göre zabıt tuttuklarını, evrakı Ticaret Bakanlığına gönderdikten sonra gerekli yasal işlemlerin yapılacağını kaydetti.
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da vatandaşların alışveriş yaparken en ufak bir mağduriyet yaşamasını istemediklerini belirterek, "Meyve, sebze, yağ, un gibi temel gıda ürünleriyle diğer temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere satılan ürünlerde yapılabilecek hiçbir usulsüzlüğe geçit vermemek için ekiplerimiz denetimlerine devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler'de haksız fiyat uygulanan ürünler incelenecek

Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve tüketicinin mağduriyet yaşamamasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki bakkal, toptancı ve marketlere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, hijyen başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat listeleri kontrol edildi. Temel gıda ürünleriyle temizlik maddelerinin fiyatlarını inceleyen ekipler, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.
Raftaki etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık tespit edilen ve haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler, incelenmek üzere Ticaret Bakanlığına gönderilecek.
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