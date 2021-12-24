https://tr.sputniknews.com/20211224/izmirde-yangin-3-cocuk-hayatini-kaybetti-1052092945.html

İzmir'de evde çıkan yangında 3 çocuk öldü

İzmir'de evde çıkan yangında 3 çocuk öldü

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T19:06+0300

2021-12-24T19:06+0300

2021-12-24T19:06+0300

türkiye

izmir

yangın

çocuk

itfaiye

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Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi.Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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izmir, yangın, çocuk, itfaiye