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İzmir'de evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
İzmir'de evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T19:06+0300
2021-12-24T19:06+0300
2021-12-24T19:06+0300
türkiye
izmir
yangın
çocuk
itfaiye
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Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi.Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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izmir, yangın, çocuk, itfaiye
İzmir'de evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.
Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese
itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi.
Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.
Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.