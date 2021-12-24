https://tr.sputniknews.com/20211224/jandarma-denetiminde-2-tona-yakin-kasar-ele-gecirildi-1052072341.html

Jandarma denetiminde 2 tona yakın kaşar ele geçirildi

Jandarma denetiminde 2 tona yakın kaşar ele geçirildi

Sivas’ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri menşei belli olmayan 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el koydu. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

operasyon

sivas

gemerek

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arama

denetim

jandarma

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Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından Gemerek ilçesi Ziraat Odası önünde düzenlenen yol denetimleri sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 ton 800 kilogram menşei belli olmayan, sevk irsaliyesi bulunmayan kaşar peyniri ele geçirildi.Araç sürücüsü C.İ. ve peynirlerin sahibi olduğu tespit edilen B.Ö. hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem başlatıldı.Peynirler ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Orman ve Gıda Müdürlüğüne teslim edildi.

türkiye

sivas

gemerek

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