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https://tr.sputniknews.com/20211224/jandarma-denetiminde-2-tona-yakin-kasar-ele-gecirildi-1052072341.html
Jandarma denetiminde 2 tona yakın kaşar ele geçirildi
Jandarma denetiminde 2 tona yakın kaşar ele geçirildi
Sivas’ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri menşei belli olmayan 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el koydu. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T09:18+0300
2021-12-24T09:16+0300
türkiye
operasyon
sivas
gemerek
kaçak
kaşar peyniri
arama
denetim
jandarma
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Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından Gemerek ilçesi Ziraat Odası önünde düzenlenen yol denetimleri sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 ton 800 kilogram menşei belli olmayan, sevk irsaliyesi bulunmayan kaşar peyniri ele geçirildi.Araç sürücüsü C.İ. ve peynirlerin sahibi olduğu tespit edilen B.Ö. hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem başlatıldı.Peynirler ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Orman ve Gıda Müdürlüğüne teslim edildi.
türkiye
sivas
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operasyon, sivas, gemerek, kaçak, kaşar peyniri, arama, denetim, jandarma

Jandarma denetiminde 2 tona yakın kaşar ele geçirildi

09:18 24.12.2021
© İHAJandarma denetiminde 2 tona yakın kaşar ele geçirildi
Jandarma denetiminde 2 tona yakın kaşar ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© İHA
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri menşei belli olmayan 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el koydu.
Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından Gemerek ilçesi Ziraat Odası önünde düzenlenen yol denetimleri sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 ton 800 kilogram menşei belli olmayan, sevk irsaliyesi bulunmayan kaşar peyniri ele geçirildi.
Araç sürücüsü C.İ. ve peynirlerin sahibi olduğu tespit edilen B.Ö. hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem başlatıldı.
Peynirler ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Orman ve Gıda Müdürlüğüne teslim edildi.
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