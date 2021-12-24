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https://tr.sputniknews.com/20211224/john-wick-serisinin-yeni-filmi-2023e-ertelendi-1052085150.html
John Wick serisinin yeni filmi 2023'e ertelendi
John Wick serisinin yeni filmi 2023'e ertelendi
Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı, sevilen aksiyon serisi John Wick'in dördüncü filmi John Wick: Chapter 4 bir kez daha ertelendi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T15:37+0300
2021-12-24T15:47+0300
john wick
yaşam
film
erteleme
pandemi
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Daha önce 2022'nin Mayıs ayına ertlenen John Wick: Chapter 4, bir kez daha ertelendi. Lionsgate tarafından paylaşılan bir video ile filmin yeni vizyon tarihi 24 Mart 2023 olarak açıklandı. NTV'nin aktardığına göre, filmin vizyon tarihinin bir yıl ileriye atılmasının nedeni, pandemi nedeniyle çekimlerin aksaması ve Japonya'da çekilmesi gereken sahneler olması.
https://tr.sputniknews.com/20211111/john-wick-4un-resmi-adi-belli-oldu-1050684787.html
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john wick, film, erteleme, pandemi

John Wick serisinin yeni filmi 2023'e ertelendi

15:37 24.12.2021 (güncellendi: 15:47 24.12.2021)
© IMDbJohn Wick film, Keanu Reeves
John Wick film, Keanu Reeves - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© IMDb
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Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı, sevilen aksiyon serisi John Wick'in dördüncü filmi John Wick: Chapter 4 bir kez daha ertelendi.
Daha önce 2022'nin Mayıs ayına ertlenen John Wick: Chapter 4, bir kez daha ertelendi.
Lionsgate tarafından paylaşılan bir video ile filmin yeni vizyon tarihi 24 Mart 2023 olarak açıklandı.
NTV'nin aktardığına göre, filmin vizyon tarihinin bir yıl ileriye atılmasının nedeni, pandemi nedeniyle çekimlerin aksaması ve Japonya'da çekilmesi gereken sahneler olması.
John Wick - Keanu Reeves - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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11 Kasım, 03:46
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