Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211224/john-wick-serisinin-yeni-filmi-2023e-ertelendi-1052085150.html
John Wick serisinin yeni filmi 2023'e ertelendi
John Wick serisinin yeni filmi 2023'e ertelendi
Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı, sevilen aksiyon serisi John Wick'in dördüncü filmi John Wick: Chapter 4 bir kez daha ertelendi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T15:37+0300
2021-12-24T15:37+0300
2021-12-24T15:47+0300
john wick
yaşam
film
erteleme
pandemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052084894_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2e54b2aa42b564d7816ebe4ef3c9073c.jpg
Daha önce 2022'nin Mayıs ayına ertlenen John Wick: Chapter 4, bir kez daha ertelendi. Lionsgate tarafından paylaşılan bir video ile filmin yeni vizyon tarihi 24 Mart 2023 olarak açıklandı. NTV'nin aktardığına göre, filmin vizyon tarihinin bir yıl ileriye atılmasının nedeni, pandemi nedeniyle çekimlerin aksaması ve Japonya'da çekilmesi gereken sahneler olması.
https://tr.sputniknews.com/20211111/john-wick-4un-resmi-adi-belli-oldu-1050684787.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052084894_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_a4f1e1c6b04937bd26f23dde63395a47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
john wick, film, erteleme, pandemi
John Wick serisinin yeni filmi 2023'e ertelendi 15:37 24.12.2021 (güncellendi: 15:47 24.12.2021)
Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı, sevilen aksiyon serisi John Wick'in dördüncü filmi John Wick: Chapter 4 bir kez daha ertelendi.
Daha önce 2022'nin Mayıs ayına ertlenen
John Wick: Chapter 4, bir kez daha ertelendi. Lionsgate tarafından paylaşılan bir video ile filmin yeni vizyon tarihi 24 Mart 2023 olarak açıklandı.
NTV'nin aktardığına göre, filmin vizyon tarihinin bir yıl ileriye atılmasının nedeni, pandemi nedeniyle çekimlerin aksaması ve Japonya'da çekilmesi gereken sahneler olması.