https://tr.sputniknews.com/20211224/john-wick-serisinin-yeni-filmi-2023e-ertelendi-1052085150.html

John Wick serisinin yeni filmi 2023'e ertelendi

John Wick serisinin yeni filmi 2023'e ertelendi

Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı, sevilen aksiyon serisi John Wick'in dördüncü filmi John Wick: Chapter 4 bir kez daha ertelendi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T15:37+0300

2021-12-24T15:37+0300

2021-12-24T15:47+0300

john wick

yaşam

film

erteleme

pandemi

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Daha önce 2022'nin Mayıs ayına ertlenen John Wick: Chapter 4, bir kez daha ertelendi. Lionsgate tarafından paylaşılan bir video ile filmin yeni vizyon tarihi 24 Mart 2023 olarak açıklandı. NTV'nin aktardığına göre, filmin vizyon tarihinin bir yıl ileriye atılmasının nedeni, pandemi nedeniyle çekimlerin aksaması ve Japonya'da çekilmesi gereken sahneler olması.

https://tr.sputniknews.com/20211111/john-wick-4un-resmi-adi-belli-oldu-1050684787.html

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john wick, film, erteleme, pandemi