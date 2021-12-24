https://tr.sputniknews.com/20211224/kademeli-dogalgaz-tarifesinde-sona-gelindi-1052085375.html

Kademeli doğalgaz tarifesinde sona gelindi

Kademeli doğalgaz tarifesinde sona gelindi

Doğalgaz faturalarında kademeli tarifede sona gelindi. Kademeli tarife ile doğalgazı daha az kullananların maliyetleri daha düşükten karşılanacak. Uzmanlar... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T15:43+0300

2021-12-24T15:43+0300

2021-12-24T15:41+0300

ekonomi

doğalgaz

ücret

fatura

fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049545334_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_3b4e457add8ec80fbd08d93b41afa2d5.jpg

Doğalgazda kademeli tarife planında son aşamaya gelindi.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlemenin 4 Ocak'ta açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını belirtti.Sistemin hayata geçmesiyle doğalgaz faturaları farklı tarifeler üzerinden fiyatlandırılacak.'Az tüketenin uygun fiyatla ücretlendirilmesi öngörülüyor'Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği (PETFORM) Genel Sekreteri Murat Kalay, sistemle ilgili şu bilgiyi verdi:"Doğalgazı tüketim miktarlarına göre daha az tüketenden, belli bir miktarı aşmayandan daha uygun fiyatla, ama belli bir tüketim miktarını aşan, makulun üstüne çıkan abonelerden de daha yüksek seviyelerde ücretlendirilmesini ön gören bir mekanizma."Doğalgazda kademeli ve sosyal tarife planı ile daha fazla enerji kullananların da tasarrufa yönlendirilmesi amaçlanıyor.Uzmanlar, daha fazla tüketenin üst seviyeden tarifeye tabi olmasının sistemi dengeleyebileceğini aktarıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doğalgaz, ücret, fatura, fiyat