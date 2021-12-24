https://tr.sputniknews.com/20211224/kavcioglu-kur-cok-hizli-inerse-tcmb-doviz-alimina-baslayabilir-1052090661.html

Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse Merkez Bankası döviz alımına başlayabilir

Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse Merkez Bankası döviz alımına başlayabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T18:04+0300

2021-12-24T18:04+0300

2021-12-24T18:04+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

dolar

tcmb

döviz

dolar/tl

şahap kavcıoğlu

döviz kurları

alım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044348015_0:82:1200:757_1920x0_80_0_0_14a84adc3015cc8404053cbf69526dd1.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB’nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211224/cumhurbaskani-erdogandan-ekonomist-ve-akademisyenlerle-toplanti-1052080852.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, tcmb, döviz, dolar/tl, şahap kavcıoğlu, döviz kurları, alım