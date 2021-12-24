https://tr.sputniknews.com/20211224/kavcioglu-kur-cok-hizli-inerse-tcmb-doviz-alimina-baslayabilir-1052090661.html
Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse Merkez Bankası döviz alımına başlayabilir
Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse Merkez Bankası döviz alımına başlayabilir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T18:04+0300
2021-12-24T18:04+0300
2021-12-24T18:04+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
dolar
tcmb
döviz
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şahap kavcıoğlu
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alım
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB’nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211224/cumhurbaskani-erdogandan-ekonomist-ve-akademisyenlerle-toplanti-1052080852.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, tcmb, döviz, dolar/tl, şahap kavcıoğlu, döviz kurları, alım
Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse Merkez Bankası döviz alımına başlayabilir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB’nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.
Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.
Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.