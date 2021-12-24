Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211224/kavcioglu-kur-cok-hizli-inerse-tcmb-doviz-alimina-baslayabilir-1052090661.html
Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse Merkez Bankası döviz alımına başlayabilir
Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse Merkez Bankası döviz alımına başlayabilir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T18:04+0300
2021-12-24T18:04+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
dolar
tcmb
döviz
dolar/tl
şahap kavcıoğlu
döviz kurları
alım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044348015_0:82:1200:757_1920x0_80_0_0_14a84adc3015cc8404053cbf69526dd1.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB’nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211224/cumhurbaskani-erdogandan-ekonomist-ve-akademisyenlerle-toplanti-1052080852.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044348015_42:0:1159:838_1920x0_80_0_0_1a65c35bf273bb916614e33f40d10da7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, tcmb, döviz, dolar/tl, şahap kavcıoğlu, döviz kurları, alım

Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse Merkez Bankası döviz alımına başlayabilir

18:04 24.12.2021
© AA / Ali BalıkçıŞahap Kavcıoğlu
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA / Ali Balıkçı
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB’nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.
Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.
Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan, programda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
EKONOMİ
Erdoğan: Kurdaki köpük bir günde ortadan kayboldu
14:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:55Meksika’da belediye işçileri sokaklara çöp dökerek ateşe verdi
18:47Fas, hava ve kara sınırlarını 31 Ocak’a kadar kapattı
18:46Zaharova’dan 'Dudayev Parkı' tepkisi: Mesajlarımızın Ankara tarafından ciddiye alınacağını umuyoruz
18:39Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir
18:38Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı
18:34Ryabkov: ABD ve AB, Kuzey Akım 2'yi pazarlık kozu olarak kullanıyor
18:34Avusturya Aşı Kurulu: Herkese dördüncü dozu tavsiye etmek için elde yeterli veri yok
18:28ABD, Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine getirdiği seyahat kısıtlamasını kaldırıyor
18:14Eşi tarafından benzinle yakılan kadın: Adalet yerini bulsun istiyorum
18:11Moskova'da Noel Baba, hastane camlarından iplerle inerek hasta çocukların yeni yılını kutladı
18:06TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları gelecek hafta başlayacak
18:04Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse Merkez Bankası döviz alımına başlayabilir
17:50Akaryakıt fiyatlarında ÖTV indirimi: Değişiklik kısmen pompa fiyatlarına yansıyacak
17:41CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü
17:32İspanya'da sahilde sigara içmek yasaklanıyor: 2 bin euroya kadar ceza kesilecek
17:31CHP Sözcüsü Öztrak: Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak
17:25Buffon: Ronaldo varken takım değildik
17:19TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can: Gemileri bağladım
17:18Rusya'dan, yasaklı içerikleri silmeyen Google’a rekor para cezası
17:15Sayaçların 2022 yılı tamir ve ayar ücretleri belirlendi