https://tr.sputniknews.com/20211224/kayseride-bir-kisi-bosanma-asamasindaki-esini-sokak-ortasinda-bicakladi-1052095159.html

Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı

Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı

Kayseri'de A. Ç., boşanma aşamasında olduğu Fatma Ç.'yi, ekmek aldıktan sonra evine dönerken, sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T20:38+0300

2021-12-24T20:38+0300

2021-12-24T20:38+0300

türkiye

kayseri

boşanma

bıçaklama

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, ekmek aldıktan sonra evine dönen Fatma Ç., boşanma aşamasında olduğu A. Ç. ile karşılaştı. İkilinin sokak ortasında başlayan tartışması, kavgaya dönüştü. A. Ç., cebinden çıkardığı bıçağı vücudunun çeşitli yerlerine saplayarak, eşini ağır yaraladı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ç. ise polis merkezine giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

kayseri

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kayseri, boşanma, bıçaklama