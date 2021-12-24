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Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
Kayseri'de A. Ç., boşanma aşamasında olduğu Fatma Ç.'yi, ekmek aldıktan sonra evine dönerken, sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T20:38+0300
2021-12-24T20:38+0300
türkiye
kayseri
boşanma
bıçaklama
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, ekmek aldıktan sonra evine dönen Fatma Ç., boşanma aşamasında olduğu A. Ç. ile karşılaştı. İkilinin sokak ortasında başlayan tartışması, kavgaya dönüştü. A. Ç., cebinden çıkardığı bıçağı vücudunun çeşitli yerlerine saplayarak, eşini ağır yaraladı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ç. ise polis merkezine giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kayseri, boşanma, bıçaklama

Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı

20:38 24.12.2021
© İHA / TURAN BULUTKayseri'de A. Ç., boşanma aşamasında olduğu Fatma Ç.'yi, ekmek aldıktan sonra evine dönerken, sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.
Kayseri'de A. Ç., boşanma aşamasında olduğu Fatma Ç.'yi, ekmek aldıktan sonra evine dönerken, sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© İHA / TURAN BULUT
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Kayseri'de A. Ç., boşanma aşamasında olduğu Fatma Ç.'yi, ekmek aldıktan sonra evine dönerken, sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, ekmek aldıktan sonra evine dönen Fatma Ç., boşanma aşamasında olduğu A. Ç. ile karşılaştı. İkilinin sokak ortasında başlayan tartışması, kavgaya dönüştü. A. Ç., cebinden çıkardığı bıçağı vücudunun çeşitli yerlerine saplayarak, eşini ağır yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ç. ise polis merkezine giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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