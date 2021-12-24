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https://tr.sputniknews.com/20211224/kilicdaroglu-erdogan-gorsun-diye-aihmde-tazminat-davasindan-aldigim-13-bin-euroyu-tlye-cevirmedim-1052082777.html
Kılıçdaroğlu: Erdoğan görsün diye AİHM'de tazminat davasından aldığım 13 bin euroyu TL'ye çevirmedim
Kılıçdaroğlu: Erdoğan görsün diye AİHM'de tazminat davasından aldığım 13 bin euroyu TL'ye çevirmedim
Adana'da çiftçileri ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davalarını hatırlatıldı. CHP... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T14:45+0300
2021-12-24T14:48+0300
döviz
ekonomi
recep tayyip erdoğan
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
hazine
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Adana Çiftçiler Birliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve kentteki bazı çiftçiler katıldı. Toplantıda çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, tarıma dair çözüm önerilerini paylaştı.Soruları da yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çiftçilerin refahı için çalışacaklarını ifade etti.Haberler.com'un aktardığına göre, bir çiftçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davalarını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:‘Hazineye verdiği zararı görsün diye TL'ye çevirmedim’Özellikle Türk lirasına çevirmedim. Onu Erdoğan her gördüğünde Hazineye verdiği zararı görsün diye" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/kilicdaroglu-dolar-garantisi-veriliyor-o-zaman-turk-lirasini-kaldiralim-1052060482.html
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döviz, recep tayyip erdoğan, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), hazine

Kılıçdaroğlu: Erdoğan görsün diye AİHM'de tazminat davasından aldığım 13 bin euroyu TL'ye çevirmedim

14:45 24.12.2021 (güncellendi: 14:48 24.12.2021)
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© İHA
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Adana'da çiftçileri ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davalarını hatırlatıldı. CHP lideri, "En son kaybettiğim bir davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandık. 13 bin euro ödediler bana. Böylece bankada 13 bin eurom var. Özellikle Türk lirasına çevirmedim" diye konuştu.
Adana Çiftçiler Birliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.
Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve kentteki bazı çiftçiler katıldı. Toplantıda çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, tarıma dair çözüm önerilerini paylaştı.
Soruları da yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çiftçilerin refahı için çalışacaklarını ifade etti.
Haberler.com'un aktardığına göre, bir çiftçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davalarını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"O davaların hiçbir önemi yok. Ben onların tamamını kazanıyorum. Ben hak temelli mücadelemi yaparım ve sürdürürüm, o davaların da tamamını kazanacağım. En son kaybettiğim bir davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kazandık. 13 bin euro ödediler bana. Böylece bankada 13 bin eurom var.”

‘Hazineye verdiği zararı görsün diye TL'ye çevirmedim’

Özellikle Türk lirasına çevirmedim. Onu Erdoğan her gördüğünde Hazineye verdiği zararı görsün diye" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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