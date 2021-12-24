https://tr.sputniknews.com/20211224/kilicdaroglu-erdogan-gorsun-diye-aihmde-tazminat-davasindan-aldigim-13-bin-euroyu-tlye-cevirmedim-1052082777.html

Kılıçdaroğlu: Erdoğan görsün diye AİHM'de tazminat davasından aldığım 13 bin euroyu TL'ye çevirmedim

Kılıçdaroğlu: Erdoğan görsün diye AİHM'de tazminat davasından aldığım 13 bin euroyu TL'ye çevirmedim

Adana'da çiftçileri ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davalarını hatırlatıldı. CHP... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T14:45+0300

2021-12-24T14:45+0300

2021-12-24T14:48+0300

döviz

ekonomi

recep tayyip erdoğan

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

hazine

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Adana Çiftçiler Birliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve kentteki bazı çiftçiler katıldı. Toplantıda çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, tarıma dair çözüm önerilerini paylaştı.Soruları da yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çiftçilerin refahı için çalışacaklarını ifade etti.Haberler.com'un aktardığına göre, bir çiftçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davalarını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:‘Hazineye verdiği zararı görsün diye TL'ye çevirmedim’Özellikle Türk lirasına çevirmedim. Onu Erdoğan her gördüğünde Hazineye verdiği zararı görsün diye" ifadelerini kullandı.

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döviz, recep tayyip erdoğan, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), hazine