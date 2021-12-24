https://tr.sputniknews.com/20211224/kilicdaroglu-faizi-dolara-endeksleyen-hangi-ulke-var-1052085542.html
Kılıçdaroğlu: Faizi dolara endeksleyen hangi ülke var?
Kılıçdaroğlu: Faizi dolara endeksleyen hangi ülke var?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak mümkün değil. Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var?"... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T15:48+0300
2021-12-24T15:48+0300
2021-12-24T15:48+0300
politika
ak parti
chp
selahattin demirtaş
kemal kılıçdaroğlu
dolar
akp
açıklama
dolar/tl
osman kavala
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanalların Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda gündeme dair soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kur korumalı mevduat sistemi hakkında, "Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak mümkün değil. Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var? Köprüler otoyolları havaalanları dövize endeksli faizin de dövize endekseleneceği kimin aklına gelir. Bu iktidar bu yükün altından kalkamaz" dedi.'Araştırma önergesi verdik'Halk TV'de yer alan habere göre, ''Doların yükselmesi ve düşmesi sürecinde kimler yararlandı, kimler aldı sattı bunun belirlenmesi için Meclis Araştırma Önergesi hazırladık" diyen Kılıçdaroğlu, "Siyasi iktidar 'yaptığımız her şey şeffaf kimse rant sağlamamıştır' diyorsa bu önergenin kabul edilmesi lazım. İktidarın kimseye avantaj sağlamadık demesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.Döviz ve faiz ekseninde yürüyen bir ekonomi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Tahterevallinin bir tarafında dövizciler diğer tarafında faizciler var. Büyük paralar kazanıyorlar. Sayın Erdoğan bunları sadece seyrediyor" dedi.'Zamlar arka arkaya gelecek'Bu ekonomik modelin sürdürülemez olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Para politikaları kısa sürelidir, esas olan maliye politikalarıdır. Enflasyon ve buna bağlı zamlar arka arkaya gelecek" ifadelerini kullandı.'Onurlu bir görev'Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:'Bir an önce sandığın gelmesi lazım'"Bir an önce sandığın gelmesi lazım" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:"Türkiye freni patlamış kamyon gibi 84 milyon perişan halde. Umutsuz değiliz en güç altı ayda çarkları yeniden döndürürüz. Bu iktidar ne yaparsa yapsın güven sorunu var. Siyasi iktidar halka güven verirse çarklar yeniden döner. Asgari ücret zammının ardından memur ve emekliye de en az yüzde 50 zam yapılması lazım.HDP gelecek hafta bizden randevu istedi. Görüşeceğiz. Parlamentoda bütün siyasi partileri dinleyen tek partiyiz. Bunun demokratik kültür açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum.Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Sonra da demokrasi var diyorlar. Tam bir aldatmaca."
https://tr.sputniknews.com/20211223/kemal-kilicdaroglu-belediyelerimizi-kiskaniyorlar-1052066545.html
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ak parti, chp, selahattin demirtaş, kemal kılıçdaroğlu, dolar, akp, açıklama, dolar/tl, osman kavala, cumhuriyet halk partisi (chp), 128 milyar dolar
Kılıçdaroğlu: Faizi dolara endeksleyen hangi ülke var?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak mümkün değil. Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var?" diye sordu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanalların Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Kahvaltıda gündeme dair soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kur korumalı mevduat sistemi hakkında, "Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak mümkün değil. Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var? Köprüler otoyolları havaalanları dövize endeksli faizin de dövize endekseleneceği kimin aklına gelir. Bu iktidar bu yükün altından kalkamaz" dedi.
'Araştırma önergesi verdik'
Halk TV'de yer alan habere
göre, ''Doların yükselmesi ve düşmesi sürecinde kimler yararlandı, kimler aldı sattı bunun belirlenmesi için Meclis Araştırma Önergesi hazırladık"
diyen Kılıçdaroğlu, "Siyasi iktidar 'yaptığımız her şey şeffaf kimse rant sağlamamıştır' diyorsa bu önergenin kabul edilmesi lazım. İktidarın kimseye avantaj sağlamadık demesini bekliyoruz"
ifadesini kullandı.
Döviz ve faiz ekseninde yürüyen bir ekonomi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Tahterevallinin bir tarafında dövizciler diğer tarafında faizciler var. Büyük paralar kazanıyorlar. Sayın Erdoğan bunları sadece seyrediyor" dedi.
'Zamlar arka arkaya gelecek'
Bu ekonomik modelin sürdürülemez olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Para politikaları kısa sürelidir, esas olan maliye politikalarıdır. Enflasyon ve buna bağlı zamlar arka arkaya gelecek" ifadelerini kullandı.
'Onurlu bir görev'
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"İttifak görüş birliği içinde olursa tabii ki onurlu bir görev. Erken seçim kararı alınırsa ittifak süratli bir şekilde aday belirler. Tahmin ediyorum her liderin kafasında bir isim vardır. Millet İttifakı'nda ekonomi, demokrasi ve parlamenter sisteme dönüş konusunda büyük bir mutabakat var. Şimdiden iktidara geldiğmizde hangi kararları, hangi sürede alacağımızla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Kamu yönetimine süratle liyakatli kişileri atamamız gerekiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ne sürede geçeceğimizi belirlememiz lazım. Bu çalışmaların hepsini yapıyoruz. Millet İttifakı'na başka partilerin dahil olması ittifak ortaklarının alacağı bir karar''
'Bir an önce sandığın gelmesi lazım'
"Bir an önce sandığın gelmesi lazım" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye freni patlamış kamyon gibi 84 milyon perişan halde. Umutsuz değiliz en güç altı ayda çarkları yeniden döndürürüz. Bu iktidar ne yaparsa yapsın güven sorunu var. Siyasi iktidar halka güven verirse çarklar yeniden döner. Asgari ücret zammının ardından memur ve emekliye de en az yüzde 50 zam yapılması lazım.
HDP gelecek hafta bizden randevu istedi. Görüşeceğiz. Parlamentoda bütün siyasi partileri dinleyen tek partiyiz. Bunun demokratik kültür açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum.Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Sonra da demokrasi var diyorlar. Tam bir aldatmaca."