Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211224/koronavirus-tedavisi-icin-goturuldugu-hastaneden-firar-eden-hukumlu-yakalandi-1052086945.html
Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
Osmaniye’de, 6 ay önce koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden 29 yaşındaki hükümlü A.B., yakalandı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T16:19+0300
2021-12-24T16:19+0300
2021-12-24T16:17+0300
türkiye
firar
hükümlü
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052086821_0:0:631:355_1920x0_80_0_0_a88aa585c23b05eccb4cd73ac7ba81c9.png
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 5 ay cezasıyla cezaevinde bulunan A.B., cezaevinde koronavirüse yakalanınca, tedavi için götürüldüğü hastanede firar etti.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri A.B.’nin Esenevler Mahallesi'nde bir iş yerinde olduğu bilgisine ulaştı.A.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Toprakkale T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052086821_91:0:564:355_1920x0_80_0_0_1edb5adc1a6a0b29d521a0ed910d0c97.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
firar, hükümlü, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
Osmaniye’de, 6 ay önce koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden 29 yaşındaki hükümlü A.B., yakalandı.
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 5 ay cezasıyla cezaevinde bulunan A.B., cezaevinde koronavirüse yakalanınca, tedavi için götürüldüğü hastanede firar etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri A.B.’nin Esenevler Mahallesi'nde bir iş yerinde olduğu bilgisine ulaştı.
A.B., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Toprakkale T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.