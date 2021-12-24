https://tr.sputniknews.com/20211224/koronavirus-tedavisi-icin-goturuldugu-hastaneden-firar-eden-hukumlu-yakalandi-1052086945.html

Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

Osmaniye’de, 6 ay önce koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden 29 yaşındaki hükümlü A.B., yakalandı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T16:19+0300

2021-12-24T16:19+0300

2021-12-24T16:17+0300

türkiye

firar

hükümlü

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 5 ay cezasıyla cezaevinde bulunan A.B., cezaevinde koronavirüse yakalanınca, tedavi için götürüldüğü hastanede firar etti.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri A.B.’nin Esenevler Mahallesi'nde bir iş yerinde olduğu bilgisine ulaştı.A.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Toprakkale T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

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firar, hükümlü, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını