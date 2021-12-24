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https://tr.sputniknews.com/20211224/kremlin-rusya-askeri-birliklerini-egemenlik-hakki-cercevesinde-kendi-topraklarinda-konuslandiriyor-1052096482.html
Kremlin: Rusya, askeri birliklerini egemenlik hakkı çerçevesinde kendi topraklarında konuşlandırıyor
Kremlin: Rusya, askeri birliklerini egemenlik hakkı çerçevesinde kendi topraklarında konuşlandırıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın askeri birliklerini egemenlik hakkı çerçevesinde kendi topraklarında hareket ettirdiğini söyledi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T21:51+0300
2021-12-24T21:51+0300
dünya
abd
rusya
kremlin
dmitriy peskov
asker
tedbir
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray'ın 'Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri güç yığmayı sürdürdüğü' yönündeki iddialarına yanıt verdi.Peskov, yaptığı açıklamada, "Rusya, askeri birlikleriyle ilgili ne yapıyorsa kendi topraklarında yapıyor. Burada kimsenin bu tabii hakkımıza itiraz etmesine izin veremeyiz ve bunu kabul edemeyiz. Rusya, sınırları yakınlarında tatbikatlar yapan, keşif uçuşları gerçekleştiren, gemilerini hareket ettiren NATO, ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinin kesinlikle dostça olmayan eylemlerine karşı, egemenlik hakkı çerçevesinde silahlı kuvvetlerini kendi topraklarında hareket ettirmek ve yeniden konuşlandırmak gibi belirli eylemlerde bulunuyor" dedi.Batılı ülkelerin eylemlerinin Moskova'yı tedbir almaya zorladığına vurgu yapan Peskov, "Bütün bunlar derin endişe duymamıza neden oluyor ve bizi kendi güvenliğimizi garanti altına almak için belirli önlemler almaya zorluyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/beyaz-saray-rusya-abd-gorusmelerinin-ocak-ayinda-yapilacagini-dogruladi-1052064462.html
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abd, rusya, kremlin, dmitriy peskov, asker, tedbir

Kremlin: Rusya, askeri birliklerini egemenlik hakkı çerçevesinde kendi topraklarında konuşlandırıyor

21:51 24.12.2021
© Sputnik / Григорий СысоевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın askeri birliklerini egemenlik hakkı çerçevesinde kendi topraklarında hareket ettirdiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray'ın 'Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri güç yığmayı sürdürdüğü' yönündeki iddialarına yanıt verdi.
Peskov, yaptığı açıklamada, "Rusya, askeri birlikleriyle ilgili ne yapıyorsa kendi topraklarında yapıyor. Burada kimsenin bu tabii hakkımıza itiraz etmesine izin veremeyiz ve bunu kabul edemeyiz. Rusya, sınırları yakınlarında tatbikatlar yapan, keşif uçuşları gerçekleştiren, gemilerini hareket ettiren NATO, ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinin kesinlikle dostça olmayan eylemlerine karşı, egemenlik hakkı çerçevesinde silahlı kuvvetlerini kendi topraklarında hareket ettirmek ve yeniden konuşlandırmak gibi belirli eylemlerde bulunuyor" dedi.
Batılı ülkelerin eylemlerinin Moskova'yı tedbir almaya zorladığına vurgu yapan Peskov, "Bütün bunlar derin endişe duymamıza neden oluyor ve bizi kendi güvenliğimizi garanti altına almak için belirli önlemler almaya zorluyor" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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