https://tr.sputniknews.com/20211224/kremlin-rusya-askeri-birliklerini-egemenlik-hakki-cercevesinde-kendi-topraklarinda-konuslandiriyor-1052096482.html

Kremlin: Rusya, askeri birliklerini egemenlik hakkı çerçevesinde kendi topraklarında konuşlandırıyor

Kremlin: Rusya, askeri birliklerini egemenlik hakkı çerçevesinde kendi topraklarında konuşlandırıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın askeri birliklerini egemenlik hakkı çerçevesinde kendi topraklarında hareket ettirdiğini söyledi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T21:51+0300

2021-12-24T21:51+0300

2021-12-24T21:51+0300

dünya

abd

rusya

kremlin

dmitriy peskov

asker

tedbir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050083794_0:228:2832:1821_1920x0_80_0_0_7e3ec8e08a2710db35600cd51a94ba2e.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray'ın 'Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri güç yığmayı sürdürdüğü' yönündeki iddialarına yanıt verdi.Peskov, yaptığı açıklamada, "Rusya, askeri birlikleriyle ilgili ne yapıyorsa kendi topraklarında yapıyor. Burada kimsenin bu tabii hakkımıza itiraz etmesine izin veremeyiz ve bunu kabul edemeyiz. Rusya, sınırları yakınlarında tatbikatlar yapan, keşif uçuşları gerçekleştiren, gemilerini hareket ettiren NATO, ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinin kesinlikle dostça olmayan eylemlerine karşı, egemenlik hakkı çerçevesinde silahlı kuvvetlerini kendi topraklarında hareket ettirmek ve yeniden konuşlandırmak gibi belirli eylemlerde bulunuyor" dedi.Batılı ülkelerin eylemlerinin Moskova'yı tedbir almaya zorladığına vurgu yapan Peskov, "Bütün bunlar derin endişe duymamıza neden oluyor ve bizi kendi güvenliğimizi garanti altına almak için belirli önlemler almaya zorluyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211223/beyaz-saray-rusya-abd-gorusmelerinin-ocak-ayinda-yapilacagini-dogruladi-1052064462.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, kremlin, dmitriy peskov, asker, tedbir