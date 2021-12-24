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Lavrov: Ukrayna’nın NATO’ya sürüklenmesi askeri risklere yol açıyor
Lavrov: Ukrayna’nın NATO’ya sürüklenmesi askeri risklere yol açıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın NATO’ya girmesi ve Rusya sınırları yakınlarında füze sistemlerinin konuşlandırılması olasılığının çok ciddi... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T11:01+0300
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rusya
vladimir putin
sergey lavrov
nato
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Bosna Hersek’te yayınlanan Oslobodenje gazetesine konuşan Lavrov, “Sınırlarımız yakınlarında füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması ihtimali doğrultusunda Kiev’in NATO’nun içine çekilmesi yönündeki tutum, Rusya için kabul edilemez güvenlik tehditlerini barındırıyor” ifadelerini kullandı. Bunun Avrupa’da büyük çaplı bir krize sebep olabileceğini söyleyen Lavrov, Washington’ın himayesindeki Ukraynalılara ‘göz kulak olma’ şeklinden kaynaklanan cepheleşmenin azaltılması gerektiğini düşündüklerini kaydetti. Rusya ve ABD liderleri arasında 7 Aralık’ta video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirildiğini hatırlatan Lavrov, bu görüşmenin Cenevre’deki zirvede varılan anlaşmaların uygulanmasının gözden geçirilmesi olanağı verdiğini ekledi. Görüşmede Ukrayna’daki kriz ve Minsk anlaşmalarının uygulanmasında bir ilerleme kaydedilmesi konusunun önemli yer tuttuğunu da hatırlatan Lavrov şunları söyledi: “Devlet Başkanı Vladimir Putin somut örnekler vererek Kiev’in Normandiya formatında varılan anlaşmalar ve Minsk anlaşmalarına zarar vermeye yönelik sürdürdüğü yıkıcı tavrı gözler önüne serdi. Ukrayna’nın Donbass’a karşı provokatif eylemlerinin ciddi endişe yarattığını belirtti.” Putin dün verdiği yıllık basın toplantısında Rusya’nın güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu, NATO’nun doğuya doğru genişlemesine bir son verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/putin-yil-sonu-basin-toplantisi-duzenliyor-1052039807.html
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abd, rusya, vladimir putin, sergey lavrov, nato, ukrayna

Lavrov: Ukrayna’nın NATO’ya sürüklenmesi askeri risklere yol açıyor

11:01 24.12.2021
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın NATO’ya girmesi ve Rusya sınırları yakınlarında füze sistemlerinin konuşlandırılması olasılığının çok ciddi askeri riskler barındırdığını ifade etti.
Bosna Hersek’te yayınlanan Oslobodenje gazetesine konuşan Lavrov, “Sınırlarımız yakınlarında füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması ihtimali doğrultusunda Kiev’in NATO’nun içine çekilmesi yönündeki tutum, Rusya için kabul edilemez güvenlik tehditlerini barındırıyor” ifadelerini kullandı.
Bunun Avrupa’da büyük çaplı bir krize sebep olabileceğini söyleyen Lavrov, Washington’ın himayesindeki Ukraynalılara ‘göz kulak olma’ şeklinden kaynaklanan cepheleşmenin azaltılması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.
Rusya ve ABD liderleri arasında 7 Aralık’ta video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirildiğini hatırlatan Lavrov, bu görüşmenin Cenevre’deki zirvede varılan anlaşmaların uygulanmasının gözden geçirilmesi olanağı verdiğini ekledi. Görüşmede Ukrayna’daki kriz ve Minsk anlaşmalarının uygulanmasında bir ilerleme kaydedilmesi konusunun önemli yer tuttuğunu da hatırlatan Lavrov şunları söyledi: “Devlet Başkanı Vladimir Putin somut örnekler vererek Kiev’in Normandiya formatında varılan anlaşmalar ve Minsk anlaşmalarına zarar vermeye yönelik sürdürdüğü yıkıcı tavrı gözler önüne serdi. Ukrayna’nın Donbass’a karşı provokatif eylemlerinin ciddi endişe yarattığını belirtti.”
Putin dün verdiği yıllık basın toplantısında Rusya’nın güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu, NATO’nun doğuya doğru genişlemesine bir son verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Yıl sonu basın toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
Yıl sonu basın toplantısı düzenleyen Putin, NATO'ya seslendi: Kendi güvenliğimizi sağlamak istiyoruz
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