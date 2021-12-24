https://tr.sputniknews.com/20211224/mecliste-yeni-bilgisayara-tepki-gosteren-ozdaga-yanit-talep-ettiniz-1052085922.html

Meclis’te yeni bilgisayara tepki gösteren Özdağ’a yanıt: 'Talep ettiniz'

Meclis’te yeni bilgisayara tepki gösteren Özdağ’a yanıt: 'Talep ettiniz'

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, vekillere yeni bilgisayar verilmesine tepki gösterdi. TBMM Genel Sekreterliği, Özdağ’ın aralarında bulunduğu “talep eden”... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T15:51+0300

2021-12-24T15:51+0300

2021-12-24T15:51+0300

ekonomi

türkiye

tbmm

ümit özdağ

politika

ekonomi

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Zafer Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis’teki makam odalarına yeni bilgisayarların tahsis edilmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özdağ, “600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş. İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama. Halka porsiyon küçült derken bu yapılmaz” dedi.Gazete Duvar'ın haberine göre Zafer Partili Özdağ’ın bu paylaşımının ardından TBMM Genel Sekreterliği yazılı açıklama yaptı. Milletvekillerin bilgisayarlarının talepleri doğrultusunda değiştirildiğini belirten TBMM Genel Sekreterliği, Özdağ’ın da yeni bilgisayar talep ettiğini, bu nedenle yeni bilgisayar verildiğini belirtti. Meclis tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

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türkiye, tbmm, ümit özdağ, politika, ekonomi