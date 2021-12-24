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Meclis’te yeni bilgisayara tepki gösteren Özdağ’a yanıt: 'Talep ettiniz'
© AA / Murat Kaynak Ümit Özdağ
© AA / Murat Kaynak
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, vekillere yeni bilgisayar verilmesine tepki gösterdi. TBMM Genel Sekreterliği, Özdağ’ın aralarında bulunduğu “talep eden” vekillere bilgisayar verildiğini açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis’teki makam odalarına yeni bilgisayarların tahsis edilmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özdağ, “600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş. İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama. Halka porsiyon küçült derken bu yapılmaz” dedi.
Günaydın Türk halkı, işte, çarşıda, pazarda, kahvede, okulda her nerede iseniz. Bu sabah TBMM’de basın toplantısı İçin odama geldim. Bilgisayarım değiştirilmiş. 600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş.İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama.Halka porsiyon küçült derken bu yapılmaz pic.twitter.com/Wr4N8WDDff— Ümit Özdağ (@umitozdag) December 24, 2021
Gazete Duvar'ın haberine göre Zafer Partili Özdağ’ın bu paylaşımının ardından TBMM Genel Sekreterliği yazılı açıklama yaptı. Milletvekillerin bilgisayarlarının talepleri doğrultusunda değiştirildiğini belirten TBMM Genel Sekreterliği, Özdağ’ın da yeni bilgisayar talep ettiğini, bu nedenle yeni bilgisayar verildiğini belirtti. Meclis tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
“Sayın milletvekillerimizin bilgisayarları, re'sen değil sadece ve sadece talepleri halinde değiştirilmektedir. Nitekim, Sayın Ümit Özdağ’ın bilgisayarı da, kendisinin 20/12/2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir. Paylaşımda bahsi geçtiği şekilde bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir.”