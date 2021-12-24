Memur-Sen: Memurların gelir kaybı giderilsin

"Bu çerçevede, söz konusu mücadelenin sürdürülebilmesi adına özellikle kamu görevlilerinin eylül ayından itibaren yaşanan finansal istikrarsızlık nedeniyle maruz kaldığı gelir kaybının giderilmesi ve alım gücünün tekrar yükseltilmesi noktasında hükümete çağrıda bulunuyoruz. Diğer taraftan, döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesi ile birlikte iş dünyası ve esnaf kesimine, başta zorunlu harcama sepetleri olmak üzere maliyetlerin azalmasını fiyatlara yansıtmalarını ve dolayısıyla sabit gelirli vatandaşları mağdur etmemeleri çağrısında bulunuyoruz."