Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211224/milli-guresci-taha-akgul-futbola-basladi-izlerken-elestiriyordum-saha-icerisinde-cok-farkliymis-1052079368.html
Milli güreşçi Taha Akgül futbola başladı: 'İzlerken eleştiriyordum, saha içerisinde çok farklıymış'
Milli güreşçi Taha Akgül futbola başladı: 'İzlerken eleştiriyordum, saha içerisinde çok farklıymış'
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Almanya’nın amatör takımı FC Obergrombach’ta futbol oynadı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T13:12+0300
2021-12-24T13:15+0300
taha akgül
spor
almanya
futbolcu
profesyonel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052079195_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_6006ed420ed2c9ecab0b350581a6ad78.jpg
Almanya’da 2 aylık antrenman ve dinlenme süreci geçiren milli güreşçi Taha Akgül, FC Obergrombach takımında 3 maça çıktı. Akgül, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “3 maç yaptım ve 1 mağlubiyet 2 galibiyet aldık. Güzel ve ayrı bir tecrübe oldu” dedi.Taha Akgül, futbolu her zaman çok sevdiğini belirtti:‘Gerçekten çok farklı bir duyguymuş’“Gerçekten profesyonel olarak oynamak çok farklı bir duyguymuş” diyen milli güreşçi, şöyle devam etti:‘Almanya basınında ses getirdi’Avrupa Güreş Şampiyonası’ndan sonra belki yeniden FC Obergrombach takımında forma giyebileceğini belirten Akgül, “Stoperde oynadım, hakkını da verdim. Şimdi devreye gitti, ikinci devre başlayacak. Yine çağırıyorlar ikinci devre için. Güreşte Avrupa Şampiyonası’ndan sonra birkaç maç yapmamı daha istiyorlar. Onlar için de çok büyük bir reklam oldu. Almanya’da bayağı bir ses getirdi. 'Olimpiyat şampiyonu kasaba takımında futbol oynuyor' diye. Belki keyfine yine gider birkaç maç oynayabilirim” dedi.Ronaldinho ile de güzel bir projede bir araya geldiklerini ifade eden şampiyon güreşçi, “Menajerim Serdar ağabey bir iş görüşmesi yaptı. Efsaneyle tanışmak güzel oldu. Özellikle Rio’da şampiyon olmuştum, onu söyledim. Güzel bir anı oldu” diye konuştu.‘2021 yılını üç büyük madalya ile tamamlamak başarıdır’“Ben 1.5 yıl hem sakatlık hem pandemi dolayısıyla hiçbir müsabakaya giremedim” diyen Taha Akgül, 2021 yılı için, “Türkiye içerisinde dahil hiçbir müsabakaya giremeden 2021 yılında Avrupa Şampiyonluğunu 8’inci kez, olimpiyat üçüncülüğü ve dünya üçüncülüğü elde ettim. Aslında bakarsanız benim için güzel bir yıl oldu. 3 turnuva, 3 madalya. 2021 yılında pandemiye rağmen, büyük sakatlığa rağmen güzel geçti. Ben her girdiğim yerde altın madalyaya güreşen bir sporcuyum. Bu Avrupa Şampiyonası’nda da hedefim 9. kez Avrupa şampiyonu olmak. Şu anda da biraz kilo aldım, kuvvetlendim. Form durumumun da iyi olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.‘Sol tarafım hala sağ tarafıma göre zayıf’Taha Akgül, sakatlığın psikolojik yıkımına dikkat çekerek, şunları söyledi:‘2024 Paris’te altın madalyanın en büyük adayıyım’Güreşi bırakıp bırakmayacağı sorusuna ise milli sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalyanın en büyük adayı olduğu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
https://tr.sputniknews.com/20210621/milli-guresci-taha-akgulden-spor-kamuoyuna-futbol-elestirisi-1044784467.html
https://tr.sputniknews.com/20211003/milli-guresci-taha-akgul-dunya-ucuncusu-oldu-1049486246.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052079195_0:0:563:422_1920x0_80_0_0_1278a0ac83a49effba406e2d54be363a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taha akgül, almanya, futbolcu, profesyonel

Milli güreşçi Taha Akgül futbola başladı: 'İzlerken eleştiriyordum, saha içerisinde çok farklıymış'

13:12 24.12.2021 (güncellendi: 13:15 24.12.2021)
© DHATaha Akgül
Taha Akgül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© DHA
Abone ol
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Almanya’nın amatör takımı FC Obergrombach’ta futbol oynadı.
Almanya’da 2 aylık antrenman ve dinlenme süreci geçiren milli güreşçi Taha Akgül, FC Obergrombach takımında 3 maça çıktı. Akgül, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “3 maç yaptım ve 1 mağlubiyet 2 galibiyet aldık. Güzel ve ayrı bir tecrübe oldu” dedi.
Taha Akgül, futbolu her zaman çok sevdiğini belirtti:
“Menajerim Serdar ağabeyin yanına gittim Almanya’ya. Orada 2 aylık hem antrenman hem dinlenme sürecim oldu. Menajerimin kardeşi de Almanya’nın amatör liginde bir kasaba takımının teknik direktörü. Benim futbol oynadığımı ve sevdiğimi biliyor. ‘Taha oynar mısın?’ dedi. 'Eğer ihtiyacın varsa oynarım' dedim. Türkiye Futbol Federasyonu ile yazıştılar, lisansım var mı yok mu diye. Lisansım olmayınca bana Almanya’da lisans çıkardılar. Obergrombach takımında oynadım. 3 maç yaptım, 1 mağlubiyet 2 galibiyet aldık. Güzel ve ayrı bir tecrübe oldu.”

‘Gerçekten çok farklı bir duyguymuş’

“Gerçekten profesyonel olarak oynamak çok farklı bir duyguymuş” diyen milli güreşçi, şöyle devam etti:
“Televizyondan izlediğim zaman oynadıkları futbol yüzünden eleştiriyordum futbolcuları. Ancak futbol saha içerisinde, profesyonelde çok farklı. Fena da oynamadım, sadece bir maçta penaltıya sebebiyet verdim. Orada çok üzülmüştüm, gereksiz bir hareket yaptım. Ama Allah'tan o maçı da kazandık, yoksa ihale bana kalacaktı. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Sporun her türlüsünü, hepsini seviyorum ama futbolu her zaman söylüyorum, bende yeri ayrı. Biz antrenmanlar öncesi ter atmak için genelde futbol oynarız. Güreşçilerin de yeteneği vardır çünkü kas grupları güçlü olduğu için beynin ayaklara hükmetmesi güreşçilerde gayet iyi ve yetenekli olduğumuzu da düşünüyorum.”
Taha Akgül - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2021
DÜNYA
Milli güreşçi Taha Akgül'den spor kamuoyuna 'futbol' eleştirisi
21 Haziran , 18:10

‘Almanya basınında ses getirdi’

Avrupa Güreş Şampiyonası’ndan sonra belki yeniden FC Obergrombach takımında forma giyebileceğini belirten Akgül, “Stoperde oynadım, hakkını da verdim. Şimdi devreye gitti, ikinci devre başlayacak. Yine çağırıyorlar ikinci devre için. Güreşte Avrupa Şampiyonası’ndan sonra birkaç maç yapmamı daha istiyorlar. Onlar için de çok büyük bir reklam oldu. Almanya’da bayağı bir ses getirdi. 'Olimpiyat şampiyonu kasaba takımında futbol oynuyor' diye. Belki keyfine yine gider birkaç maç oynayabilirim” dedi.
Ronaldinho ile de güzel bir projede bir araya geldiklerini ifade eden şampiyon güreşçi, “Menajerim Serdar ağabey bir iş görüşmesi yaptı. Efsaneyle tanışmak güzel oldu. Özellikle Rio’da şampiyon olmuştum, onu söyledim. Güzel bir anı oldu” diye konuştu.

‘2021 yılını üç büyük madalya ile tamamlamak başarıdır’

“Ben 1.5 yıl hem sakatlık hem pandemi dolayısıyla hiçbir müsabakaya giremedim” diyen Taha Akgül, 2021 yılı için, “Türkiye içerisinde dahil hiçbir müsabakaya giremeden 2021 yılında Avrupa Şampiyonluğunu 8’inci kez, olimpiyat üçüncülüğü ve dünya üçüncülüğü elde ettim. Aslında bakarsanız benim için güzel bir yıl oldu. 3 turnuva, 3 madalya. 2021 yılında pandemiye rağmen, büyük sakatlığa rağmen güzel geçti. Ben her girdiğim yerde altın madalyaya güreşen bir sporcuyum. Bu Avrupa Şampiyonası’nda da hedefim 9. kez Avrupa şampiyonu olmak. Şu anda da biraz kilo aldım, kuvvetlendim. Form durumumun da iyi olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘Sol tarafım hala sağ tarafıma göre zayıf’

Taha Akgül, sakatlığın psikolojik yıkımına dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Ben hareketleri dengeli de yapsam beyin artık yükü sağ tarafa veriyor. Sakatlığı gerçekten atlattı gibi görünüyorsun ama bunun psikolojik yıkımı çok büyük oluyor. Beyin orayı kapatıyor, korumaya alıyor. Ben hareketleri artık tek taraflı yapmaya çalışıyorum ki sol tarafım da güçlensin diye. Görüntü olarak, antrenmanda psikolojik olarak hiçbir sıkıntım yok. Ama halen sol tarafım sağ tarafıma göre biraz zayıf.”

‘2024 Paris’te altın madalyanın en büyük adayıyım’

Güreşi bırakıp bırakmayacağı sorusuna ise milli sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalyanın en büyük adayı olduğu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
“Spor hayatında bunlar var, kim kariyerini hep altın madalyayla tamamlamış da bitirmiş. Dünyanın en iyi bile kaybetmiştir. Biz de bu dönemleri yaşayacağız. Düşüş de olacak, sürekli yükselen bir grafik, zirvede kalabilmek gerçekten çok zor. Büyük bir sakatlık geçirmişiz ve buna rağmen seneyi 3 madalya ile kapatmak başarıdır. Allah’a şükür şu an iyiyim, ben iyi olursam, iyi hazırlanırsam 2024 Paris Olimpiyatları’nda da altın madalyanın en büyük adayı olacağımı düşünüyorum."
Taha Akgül - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
SPOR
Milli güreşçi Taha Akgül, dünya üçüncüsü oldu
3 Ekim, 21:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:24Ticaret Bakanlığından marketlere 'fahiş fiyat ve kur indirimi' denetimi
14:24Putin’den Aliyev’e: Bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için diyalog ve işbirliğine hazırız
14:22Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dolarizasyonu azaltacak
14:18İran, Türkiye'ye açılan sınır kapılarını 15 gün süreyle kapattı
14:14'Sex and The City' aktörü Noth'a bir cinsel saldırı suçlaması daha
14:11Güvenlik soruşturması açılmıştı: Tesla hareket halindeki araçlarda oyunları devre dışı bırakacak
14:04Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomist ve akademisyenlerle toplantı
13:51Cem Yılmaz, yeni filminin afişini paylaştı: Galata Canavarı
13:51Eski Ukrayna Güvenlik Servisi yarbayı: Ukrayna'da İngiliz paralı askerler görev yapıyor
13:44Altın fiyatlarında son durum
13:35Rus vekillerden teklif: Sovyetler'in dağılmasını 20. yüzyılın en büyük felaketi olarak tanıyalım
13:29CHP'den döviz alıp satan bürokratların araştırılması için önerge
13:27Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Hastaların tamamına yakını Delta ve Delta Plus varyantına sahip
13:14Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde gelecek yıl hedefimiz 34.5 milyar dolar
13:13Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu
13:12Milli güreşçi Taha Akgül futbola başladı: 'İzlerken eleştiriyordum, saha içerisinde çok farklıymış'
13:03Duygu Delen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan detaylı rapor gelmedi, duruşma ertelendi
13:03Bangladeş'te feribot yangınında onlarca kişi ölürken diğerleri nehre atlayarak kurtuldu
13:01İmamoğlu, İBB'nin 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği yapıları paylaştı
12:59Japonya'da alzheimer için geliştirilen ilaç, ALS hastalığı tedavisinde kullanılacak