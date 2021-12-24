https://tr.sputniknews.com/20211224/milli-guresci-taha-akgul-futbola-basladi-izlerken-elestiriyordum-saha-icerisinde-cok-farkliymis-1052079368.html

Milli güreşçi Taha Akgül futbola başladı: 'İzlerken eleştiriyordum, saha içerisinde çok farklıymış'

Milli güreşçi Taha Akgül futbola başladı: 'İzlerken eleştiriyordum, saha içerisinde çok farklıymış'

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Almanya’nın amatör takımı FC Obergrombach’ta futbol oynadı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T13:12+0300

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taha akgül

spor

almanya

futbolcu

profesyonel

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Almanya’da 2 aylık antrenman ve dinlenme süreci geçiren milli güreşçi Taha Akgül, FC Obergrombach takımında 3 maça çıktı. Akgül, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “3 maç yaptım ve 1 mağlubiyet 2 galibiyet aldık. Güzel ve ayrı bir tecrübe oldu” dedi.Taha Akgül, futbolu her zaman çok sevdiğini belirtti:‘Gerçekten çok farklı bir duyguymuş’“Gerçekten profesyonel olarak oynamak çok farklı bir duyguymuş” diyen milli güreşçi, şöyle devam etti:‘Almanya basınında ses getirdi’Avrupa Güreş Şampiyonası’ndan sonra belki yeniden FC Obergrombach takımında forma giyebileceğini belirten Akgül, “Stoperde oynadım, hakkını da verdim. Şimdi devreye gitti, ikinci devre başlayacak. Yine çağırıyorlar ikinci devre için. Güreşte Avrupa Şampiyonası’ndan sonra birkaç maç yapmamı daha istiyorlar. Onlar için de çok büyük bir reklam oldu. Almanya’da bayağı bir ses getirdi. 'Olimpiyat şampiyonu kasaba takımında futbol oynuyor' diye. Belki keyfine yine gider birkaç maç oynayabilirim” dedi.Ronaldinho ile de güzel bir projede bir araya geldiklerini ifade eden şampiyon güreşçi, “Menajerim Serdar ağabey bir iş görüşmesi yaptı. Efsaneyle tanışmak güzel oldu. Özellikle Rio’da şampiyon olmuştum, onu söyledim. Güzel bir anı oldu” diye konuştu.‘2021 yılını üç büyük madalya ile tamamlamak başarıdır’“Ben 1.5 yıl hem sakatlık hem pandemi dolayısıyla hiçbir müsabakaya giremedim” diyen Taha Akgül, 2021 yılı için, “Türkiye içerisinde dahil hiçbir müsabakaya giremeden 2021 yılında Avrupa Şampiyonluğunu 8’inci kez, olimpiyat üçüncülüğü ve dünya üçüncülüğü elde ettim. Aslında bakarsanız benim için güzel bir yıl oldu. 3 turnuva, 3 madalya. 2021 yılında pandemiye rağmen, büyük sakatlığa rağmen güzel geçti. Ben her girdiğim yerde altın madalyaya güreşen bir sporcuyum. Bu Avrupa Şampiyonası’nda da hedefim 9. kez Avrupa şampiyonu olmak. Şu anda da biraz kilo aldım, kuvvetlendim. Form durumumun da iyi olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.‘Sol tarafım hala sağ tarafıma göre zayıf’Taha Akgül, sakatlığın psikolojik yıkımına dikkat çekerek, şunları söyledi:‘2024 Paris’te altın madalyanın en büyük adayıyım’Güreşi bırakıp bırakmayacağı sorusuna ise milli sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalyanın en büyük adayı olduğu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

https://tr.sputniknews.com/20210621/milli-guresci-taha-akgulden-spor-kamuoyuna-futbol-elestirisi-1044784467.html

https://tr.sputniknews.com/20211003/milli-guresci-taha-akgul-dunya-ucuncusu-oldu-1049486246.html

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taha akgül, almanya, futbolcu, profesyonel