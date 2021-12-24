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Moskova'da Noel Baba, hastane camlarından iplerle inerek hasta çocukların yeni yılını kutladı
Moskova'da Noel Baba, hastane camlarından iplerle inerek hasta çocukların yeni yılını kutladı
Rusya'nın başkenti Moskova'da itfaiye kurtarma ekipleri, Noel Baba kostümleriyle Morozovskaya Çocuk Hastanesi çatısından iplerle inerek tedavileri devam eden... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T18:11+0300
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rusya, moskova, noel, çocuk, hasta, фото

Moskova'da Noel Baba, hastane camlarından iplerle inerek hasta çocukların yeni yılını kutladı

18:11 24.12.2021
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Rusya'nın başkenti Moskova'da itfaiye kurtarma ekipleri, Noel Baba kostümleriyle Morozovskaya Çocuk Hastanesi çatısından iplerle inerek tedavileri devam eden çocukların yeni yılını kutladı. Kutlamalara katılan gösteri ekipleri de renkli kostümler ile renk kattı.
© AA
Rusya'da Noel Kutlamaları - Sputnik Türkiye
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Rusya'da Noel Kutlamaları - Sputnik Türkiye
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© AA
Rusya'da Noel Kutlamaları - Sputnik Türkiye
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Rusya'da Noel Kutlamaları - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Rusya'da Noel Kutlamaları - Sputnik Türkiye
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Rusya'da Noel Kutlamaları - Sputnik Türkiye
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Rusya'da Noel Kutlamaları - Sputnik Türkiye
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Rusya'da Noel Kutlamaları - Sputnik Türkiye
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Rusya'da Noel Kutlamaları - Sputnik Türkiye
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© AA
Rusya'da Noel Kutlamaları - Sputnik Türkiye
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