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Moskova'da Noel Baba, hastane camlarından iplerle inerek hasta çocukların yeni yılını kutladı
Moskova'da Noel Baba, hastane camlarından iplerle inerek hasta çocukların yeni yılını kutladı
Rusya'nın başkenti Moskova'da itfaiye kurtarma ekipleri, Noel Baba kostümleriyle Morozovskaya Çocuk Hastanesi çatısından iplerle inerek tedavileri devam eden... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T18:11+0300
2021-12-24T18:11+0300
2021-12-24T18:11+0300
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Moskova'da Noel Baba, hastane camlarından iplerle inerek hasta çocukların yeni yılını kutladı
Rusya'nın başkenti Moskova'da itfaiye kurtarma ekipleri, Noel Baba kostümleriyle Morozovskaya Çocuk Hastanesi çatısından iplerle inerek tedavileri devam eden çocukların yeni yılını kutladı. Kutlamalara katılan gösteri ekipleri de renkli kostümler ile renk kattı.
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