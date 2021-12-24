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Noel Baba hediyelerini dağıtmak için yola çıktı, ilk durak Rusya oldu
© AABrezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Noel Baba oyuncak dağıttı
© AA
ABD hava sahasını güçlü radarlarla izleyen hava savunma sistemi NORAD, Noel Baba'nın Noel tatilinde hediye dağıtmak için yola çıktığını ve ilk durağının Rusya'nın Provideniya kenti olduğunu paylaştı.
Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), Noel Baba'nın Noel'de herkesi tebrik etmek için bugün, dünya turuna başladığını ve ilk durağının Rusya'nın Provideniya kenti olduğunu duyurdu.
Looks like #Santa has made one of his first stops of the night in Provideniya, Russia! Watch as Santa flies around the world at https://t.co/NgHFVneAui! #NORADTracksSanta pic.twitter.com/MIBKtA9GNi— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2021
NORAD Track Santa projesi, 1955'te başladı. 1955'te Colorado'daki büyük mağazalardan birinin çocuklara Noel Baba'yı aramalarını isteyen bir reklam vermesiyle başlatıldı. Ancak reklamda telefon numarası yanlış yazılmış ve Noel Baba yerine Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı aranmıştı. O zamandan bu yana, Colorado'daki Hava Kuvvetleri Üssü her yıl Noel Baba'nın Noel yolculuğunu takip ediyor ve bunu duyuruyor.
Noel Baba'nın geyiklerin çektiği kızağıyla 24 Aralık gecesi boyunca dünya üzerinde dolaştığını ve büyük bir hızla evlerdeki çocuklara armağan bıraktığını gözönüne alan NORAD Noel Baba'ya dünya üzerinde rota çiziyor.
NORAD’ın web sitesinden ve sosyal medyadan da izlenen bu dünya turu 24 saat sürüyor.
Noel Baba'nın geyiklerin çektiği kızağıyla 24 Aralık gecesi boyunca dünya üzerinde dolaştığını ve büyük bir hızla evlerdeki çocuklara armağan bıraktığını gözönüne alan NORAD Noel Baba'ya dünya üzerinde rota çiziyor.
NORAD’ın web sitesinden ve sosyal medyadan da izlenen bu dünya turu 24 saat sürüyor.