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Noel tatiline Omicron gölgesi: Dünya çapında bir günde 2 binden fazla uçuş iptal edildi
Noel tatiline Omicron gölgesi: Dünya çapında bir günde 2 binden fazla uçuş iptal edildi
Omicron varyantının koronavirüsün yayılma hızını arttırdığına dair endişeler nedeniyle pek çok ülkede tedbirler arttırılırken, vaka sayılarındaki artış Noel... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T16:40+0300
2021-12-24T16:41+0300
koronavirüs
iptal
noel
uçuş
noel bayramı
koronavirüs
omicron
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Uçuş takip sitesi Flightaware'in verilerine göre sadece bugün dünya çapında 2 bin 28 uçuş iptal edildi. Noel arifesinde çok sayıda uçuşun iptal edilmesi nedeniyle tatilini ailesiyle geçirmek isteyen yolcular hüsrana uğradı.Koronavirüs salgınının yayılımını arttıran Omicron varyantına dair endişeler sürerken, pek çok ülkede kısıtlamalar yeniden sıkılaştırılıyor. ABD merkezli havayolu şirketleri Delta ve United Airlines, Omicron vakalarının havayolu çalışanları arasında yayılmasını gerekçe göstererek Noel arifesinde 200'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurmuştu.United Airlines'ın iptallere ilişkin açıklamasında ifadelere yer verilmişti:
https://tr.sputniknews.com/20211224/omicron-havayolu-sirketlerinde-de-yayiliyor-noel-arifesinde-200den-fazla-ucus-iptal-edildi-1052073973.html
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iptal, noel, uçuş, noel bayramı, koronavirüs, omicron

Noel tatiline Omicron gölgesi: Dünya çapında bir günde 2 binden fazla uçuş iptal edildi

16:40 24.12.2021 (güncellendi: 16:41 24.12.2021)
© REUTERS / ROSLAN RAHMANSingapur - havaalanı - koronavirüs
Singapur - havaalanı - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / ROSLAN RAHMAN
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Omicron varyantının koronavirüsün yayılma hızını arttırdığına dair endişeler nedeniyle pek çok ülkede tedbirler arttırılırken, vaka sayılarındaki artış Noel tatilini de etkisi altına aldı. Sadece cuma günü dünya çapında iptal edilen uçuş sayısı 2 binin üzerine çıktı, Noel tatili için aileleriyle buluşmak isteyen çok sayıda kişi yolda kaldı.
Uçuş takip sitesi Flightaware'in verilerine göre sadece bugün dünya çapında 2 bin 28 uçuş iptal edildi. Noel arifesinde çok sayıda uçuşun iptal edilmesi nedeniyle tatilini ailesiyle geçirmek isteyen yolcular hüsrana uğradı.
Koronavirüs salgınının yayılımını arttıran Omicron varyantına dair endişeler sürerken, pek çok ülkede kısıtlamalar yeniden sıkılaştırılıyor.
ABD merkezli havayolu şirketleri Delta ve United Airlines, Omicron vakalarının havayolu çalışanları arasında yayılmasını gerekçe göstererek Noel arifesinde 200'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurmuştu.
United Airlines'ın iptallere ilişkin açıklamasında ifadelere yer verilmişti:
"Omicron vakalarında ülke çapındaki artış, uçuş ekiplerimiz ve operasyonlarımızı yürüten çalışanlarımız üzerinde doğrudan bir etki göstermiştir. Bunun bir sonucu olarak, ne yazık ki bazı uçuşları iptal etmek ve iptallerden etkilenen müşterilerimizi havalimanına gelmeden önce bilgilendirmek zorunda kaldık."
United Airlines - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
KORONAVİRÜS
Omicron havayolu şirketlerinde de yayılıyor: Noel arifesinde 200'den fazla uçuş iptal edildi
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