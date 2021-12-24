https://tr.sputniknews.com/20211224/odtu-ogretim-uyesine-uyusturucudan-22-yil-hapis-istemi-1052078149.html

ODTÜ öğretim üyesine uyuşturucudan 22 yıl hapis istemi

ODTÜ öğretim üyesine uyuşturucudan 22 yıl hapis istemi

OTDÜ'de öğretim görevlisi olan Tanju Aksoy hakkında evinde hint keneviri yetiştirip sattığı iddiasıyla 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aksoy... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T12:38+0300

2021-12-24T12:38+0300

2021-12-24T12:38+0300

türkiye

odtü

teras

ev

uyuşturucu

orta doğu teknik üniversitesi (odtü)

hint keneviri

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy hakkında, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ve elde ettiği uyuşturucuyu sattığı suçlamasıyla 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Ankara polisi, 30 Haziran'da, ihbar üzerine Çankaya'da Tanju Aksoy'un oturduğu eve baskın düzenledi. Evin teras katında saksıların içinde Hint keneviri ele geçirildi. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde tartmada kullanılan hassas terazi bulundu. Tanju Aksoy tutuklandı, o sırada evde bulunan S.K. serbest bırakıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Tanju Aksoy hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Aksoy'un evinde yapılan aramada, 201 kök saksıya dikilmiş Hint keneviri, 210 gram koparılmış ve kurutulmuş Hint keneviri, 16 gram 'marihuana' diye adlandırılan uyuşturucu madde, 320 gram hint keneviri tohumu, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ile çeşitli uyuşturucu hapların ele geçirildiği yer aldı.'Hiç kimseye uyuşturucu satmadım'İddianamede ifadesine yer verilen Aksoy, uyuşturucuya 2000 yılında gidip, bir süre kaldığı ABD'de başladığını söyleyerek, "Türkiye'ye döndüğümde uyuşturucu kullanmaya devam ettim; ancak daha sonraları satın alabileceğim yer konusunda sıkıntı yaşamaya başladım. Bu nedenle geçen yıl kasım ayında taşındığım evde Hint keneviri dikmeye karar verdim. Dubleks olan evin güneş gören terası vardı. Hint kenevirini güneşe ihtiyacı olduğunu bildiğimden terasa saksı içinde dikmeye karar verdim. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısından Hint keneviri tohumu aldım. Mayıs 2021'de tohumları ektim. İçilebilir duruma gelen Hint kenevirlerini kendim kesip, kuruttum. Bu şekilde suçlamaları kabul ediyorum; ancak hiç kimseye uyuşturucu satmadım" dedi.Tanju Aksoy, uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazinin evinde bulunmasıyla ilgili ise "Torbacıların bana verdiği tohumların doğruluğunu ölçmek için kandırılmamak için almıştım" dedi.İddianamede ele geçirilen uyuşturucunun bir kişinin kullanabileceği miktarın üzerinde olduğu belirtildi ve evde hassas terazi bulunması uyuşturucu ticaretinin delili olarak gösterildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Aksoy hakkında 22 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210804/terasta-hint-keneviri-yetistiren-odtu-ogretim-gorevlisi-tutuklandi-1045154440.html

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odtü, teras, ev, uyuşturucu, orta doğu teknik üniversitesi (odtü), hint keneviri