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Omicron havayolu şirketlerinde de yayılıyor: Noel arifesinde 200'den fazla uçuş iptal edildi
Omicron havayolu şirketlerinde de yayılıyor: Noel arifesinde 200'den fazla uçuş iptal edildi
ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri United Airlines ve Delta Airlines, koronavirüsün Omicron varyantı vakalarının havayolu çalışanları arasında yayılmasını... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T10:06+0300
2021-12-24T10:06+0300
koronavirüs
abd
united airlines
iptal
noel
uçuş
delta havayolları
koronavirüs
omicron
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Şikago merkezli United Airlines tarafından yapılan açıklamada cuma günü itibariyle 120 uçuşun iptal edildiği belirtilirken, Atlanta merkezli Delta Airlines ise 90 uçuşu iptal etti. Her iki şirket de yolculara konuya dair bilgilendirme çalışması yürüttüklerini kaydetti.İptallere gerekçe olarak, Omicron varyantının uçuş ekipleri arasında yayılmasını gösteren United Airlines'ın açıklamasınd aşu ifadelere yer verildi:Delta ise, uçuşları iptal etmeden önce tarifeli uçuşları kapsayacak şekilde uçakların ve uçuş ekibinin yeniden yönlendirilmesi ve değiştirilmesi dahil tüm seçenekleri ve kaynakları tükettiklerini kaydederek, nihayetinde iptal kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.
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abd, united airlines, iptal, noel, uçuş, delta havayolları, koronavirüs, omicron

Omicron havayolu şirketlerinde de yayılıyor: Noel arifesinde 200'den fazla uçuş iptal edildi

10:06 24.12.2021
© AP Photo / Julio CortezUnited Airlines
United Airlines - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Julio Cortez
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ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri United Airlines ve Delta Airlines, koronavirüsün Omicron varyantı vakalarının havayolu çalışanları arasında yayılmasını gerekçe göstererek Noel arifesinde 200'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
Şikago merkezli United Airlines tarafından yapılan açıklamada cuma günü itibariyle 120 uçuşun iptal edildiği belirtilirken, Atlanta merkezli Delta Airlines ise 90 uçuşu iptal etti. Her iki şirket de yolculara konuya dair bilgilendirme çalışması yürüttüklerini kaydetti.
İptallere gerekçe olarak, Omicron varyantının uçuş ekipleri arasında yayılmasını gösteren United Airlines'ın açıklamasınd aşu ifadelere yer verildi:
"Omicron vakalarında ülke çapındaki artış, uçuş ekiplerimiz ve operasyonlarımızı yürüten çalışanlarımız üzerinde doğrudan bir etki göstermiştir. Bunun bir sonucu olarak, ne yazık ki bazı uçuşları iptal etmek ve iptallerden etkilenen müşterilerimizi havalimanına gelmeden önce bilgilendirmek zorunda kaldık."
Delta ise, uçuşları iptal etmeden önce tarifeli uçuşları kapsayacak şekilde uçakların ve uçuş ekibinin yeniden yönlendirilmesi ve değiştirilmesi dahil tüm seçenekleri ve kaynakları tükettiklerini kaydederek, nihayetinde iptal kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.
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