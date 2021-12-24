https://tr.sputniknews.com/20211224/omicron-havayolu-sirketlerinde-de-yayiliyor-noel-arifesinde-200den-fazla-ucus-iptal-edildi-1052073973.html

Omicron havayolu şirketlerinde de yayılıyor: Noel arifesinde 200'den fazla uçuş iptal edildi

Omicron havayolu şirketlerinde de yayılıyor: Noel arifesinde 200'den fazla uçuş iptal edildi

ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri United Airlines ve Delta Airlines, koronavirüsün Omicron varyantı vakalarının havayolu çalışanları arasında yayılmasını... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T10:06+0300

2021-12-24T10:06+0300

2021-12-24T10:06+0300

koronavirüs

abd

united airlines

iptal

noel

uçuş

delta havayolları

koronavirüs

omicron

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Şikago merkezli United Airlines tarafından yapılan açıklamada cuma günü itibariyle 120 uçuşun iptal edildiği belirtilirken, Atlanta merkezli Delta Airlines ise 90 uçuşu iptal etti. Her iki şirket de yolculara konuya dair bilgilendirme çalışması yürüttüklerini kaydetti.İptallere gerekçe olarak, Omicron varyantının uçuş ekipleri arasında yayılmasını gösteren United Airlines'ın açıklamasınd aşu ifadelere yer verildi:Delta ise, uçuşları iptal etmeden önce tarifeli uçuşları kapsayacak şekilde uçakların ve uçuş ekibinin yeniden yönlendirilmesi ve değiştirilmesi dahil tüm seçenekleri ve kaynakları tükettiklerini kaydederek, nihayetinde iptal kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.

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2021

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abd, united airlines, iptal, noel, uçuş, delta havayolları, koronavirüs, omicron