https://tr.sputniknews.com/20211224/ozcan-deniz-ve-feyza-aktanin-velayet-davasinda-karar-3-yasindaki-cocugun-velayeti-anneye-verildi-1052087310.html

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında karar: 3 yaşındaki çocuğun velayeti anneye verildi

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında karar: 3 yaşındaki çocuğun velayeti anneye verildi

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. İstanbul 17. Aile... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T16:21+0300

2021-12-24T16:21+0300

2021-12-24T16:28+0300

özcan deniz

yaşam

çocuk

velayet

feyza aktan

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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. Yaklaşık bir buçuk yıldır süren velayet davasının İstanbul 17. Aile Mahkemesindeki karar duruşmasına Feyza Aktan, Özcan Deniz ve tarafların avukatları katıldı. Özcan Deniz duruşmaya, ağabeyi Ercan Deniz ile gelirken, gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.Yaklaşık bir saat süren duruşma, karar arası verdi. Duruşmanın karar arası verdiği esnada, Feyza Aktan salondan ağlayarak çıktı.Özcan Deniz’in açtığı velayet davasının reddine karar veren mahkeme, oğullarının velayetinin anne Feyza Aktan’da kalmasına karar verdi.Özcan Deniz: Hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandıDuruşmanın ardından açıklama yapan Özcan Deniz, “Çocuğun yaşı küçük olduğu için doğal olarak hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlum ile görüşme günlerim artırıldı. Oğlum üzerindeki haklarım biraz daha düzenlendi. Hala, oğlumun velayetiyle ilgili kararı daha okumadım açıkçası. Ya ben anlayamadım içeride çok kısa bir konuşma oldu ya da okuyunca daha iyi anlayacağım. Ne karar verildi bununla ilgili hala bir fikrim yok ama oğlumla ilgili görüşme günlerim artırıldı ve bu saatten sonra biraz daha oğlumla ilişkimiz bizim inisiyatifimiz ile olacak” ifadelerini kullandı.Feyza Aktan’ın avukatı Altın Mimir açıklamasında, “Açtıkları dava ret oldu. Çocuğun velayeti müvekkilimde devam etmekte. Özcan beyin lehine şahsi ilişkinin kısmen artırılması yönünde karar verildi ama öncesinde de zaten müvekkilim, Özcan Bey ile çocuğu şahsi günlerinden daha fazla görüştürüyordu. Dolayısıyla açmış oldukları davada iddia ettikleri her şeyin gerçek dışı olduğu ve kanıtlayamadıkları açığa çıktı” diye belirtti.Feyza Aktan: Gerçekten bittiğine inanamıyorumFeyza Aktan ise duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Bir buçuk yılın ardından aslında bir sinir boşalması yaşadım. Hala da kararın farkında değilim, gerçekten bittiğine inanamıyorum. Derin bir nefes almaya ihtiyacım var, o yüzden çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211022/oyuncu-ozcan-denizin-eski-esi-feyza-aktan-tarafindan-siddet-gordugu-goruntuler-ortaya-cikti-1050091739.html

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özcan deniz, çocuk, velayet, feyza aktan