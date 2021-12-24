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Prens Harry ve Meghan çifti, kızları Lilibet Diana'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı
Prens Harry ve Meghan çifti, kızları Lilibet Diana'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı
İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, yayınladıkları Noel aile kartında kızları Lilibet Diana'yla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T10:41+0300
2021-12-24T10:44+0300
dünya
noel
prens harry
meghan markle
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Prens Harry ve Meghan Markle çifti, 6 aylık kızları Lilibet Diana'nın ilk kez fotoğrafını yayınladı. Perşembe günü paylaşılan Noel aile kartında, Prens Harry'nin kucağında 2 yaşındaki oğlu Archie, Meghan Markle'ın kucağında ise Lilibet Diana'nın bulunduğu görülüyor. Sussex Düş ve Düşesi'nin temsilcilerinden yapılan açıklamada, çiftin düğün fotoğrafçısı Alexi Lubomirski'nin kadrajından çıkan aile fotoğrafının Kaliforniya'da yaz aylarında çekildiği belirtildi.Çift, Noel tebrik kartında "Mutlu Noeller. 2021 yılında kızımız Lilibet'i dünyamıza karşıladık. Archie biri 'Anne' ve 'Baba' yaptı, Lili ise bizi bir aile kıldı" dedi.Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, 4 Haziran'da dünyaya gelmişti. Harry ve Markle çifti, kızlarının ilk isminin büyük babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'ten, ikinci isminin ise babaannesi Prenses Diana'dan dolayı verildiğini açıklamıştı.Çiftin Noel tebrik kartında ayrıca şu ifadelere yer verildi:
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noel, prens harry, meghan markle

Prens Harry ve Meghan çifti, kızları Lilibet Diana'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı

10:41 24.12.2021 (güncellendi: 10:44 24.12.2021)
© Sputnik / Sussex Düşü ve Düşesiİngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, yayınladıkları Noel aile kartında kızları Lilibet Diana'yla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, yayınladıkları Noel aile kartında kızları Lilibet Diana'yla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Sussex Düşü ve Düşesi
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İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, yayınladıkları Noel aile kartında kızları Lilibet Diana'yla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Prens Harry ve Meghan Markle çifti, 6 aylık kızları Lilibet Diana'nın ilk kez fotoğrafını yayınladı.
Perşembe günü paylaşılan Noel aile kartında, Prens Harry'nin kucağında 2 yaşındaki oğlu Archie, Meghan Markle'ın kucağında ise Lilibet Diana'nın bulunduğu görülüyor.
Sussex Düş ve Düşesi'nin temsilcilerinden yapılan açıklamada, çiftin düğün fotoğrafçısı Alexi Lubomirski'nin kadrajından çıkan aile fotoğrafının Kaliforniya'da yaz aylarında çekildiği belirtildi.
Çift, Noel tebrik kartında "Mutlu Noeller. 2021 yılında kızımız Lilibet'i dünyamıza karşıladık. Archie biri 'Anne' ve 'Baba' yaptı, Lili ise bizi bir aile kıldı" dedi.
Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, 4 Haziran'da dünyaya gelmişti. Harry ve Markle çifti, kızlarının ilk isminin büyük babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'ten, ikinci isminin ise babaannesi Prenses Diana'dan dolayı verildiğini açıklamıştı.
Çiftin Noel tebrik kartında ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"2022'ye girmeyi gözlerken, Afganistan'dan tahliye edilenlerden, ücretli ebeveyn iznine ihtiyacı olan Amerikalı ailelere kadar, pek çok aileyi onurlandıran ve koruyan çeşitli kuruluşlara sizin adınıza bağışlar yaptık. Herkese ailemizden mutlu bir Noel ve müreffeh bir yeni yıl diliyoruz! Harry, Meghan, Archie & Lili."
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