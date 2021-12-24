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https://tr.sputniknews.com/20211224/putin-aliyevin-siyasi-bilgeligi-daglik-karabagda-barisin-tesisinde-onemli-rol-oynadi-1052085798.html
Putin: Aliyev'in siyasi bilgeliği, Dağlık Karabağ'da barışın tesisinde önemli rol oynadı
Putin: Aliyev'in siyasi bilgeliği, Dağlık Karabağ'da barışın tesisinde önemli rol oynadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in siyasi bilgeliğinin Dağlık Karabağ'daki silahlı faaliyetlerin sona ermesinde... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T15:49+0300
2021-12-24T15:49+0300
dünya
rusya
vladimir putin
azerbaycan
ilham aliyev
dağlık karabağ
haydar aliyev
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Putin, Aliyev'in 60. doğum yıldönümü vesilesiyle Azeri devlet kanalı AzTV tarafından çekilen 'Cumhurbaşkanı. Eşsiz Diplomasi' adlı film için konuştu.Rusya'nın 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'da askeri faaliyetlerin durdurulmasında arabulucu olarak yer aldığını anımsatan Putin, "Mutabakat sağlamayı başardığımız için mutluyum. Cumhurbaşkanı Aliyev'in siyasi bilgeliği, silahlı faaliyetlerin sonlandırılmasına katkı sundu" dedi.Rus barış gücü birliklerinin bugün Dağlık Karabağ'da barışın korunması görevini yerine getirdiğini belirten Putin, nihai hedeflerinin bölgedeki insanların kendilerini huzurlu hissetmeleri, normal işbirliği, ekonominin gelişmesi, insanların geleceğe umutla bakabilmeleri için tüm engellerin kaldırılması olduğunu vurguladı.Putin, 2021 sonu itibarıyla Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doları aşacağından emin olduğunu söyledi.Geçen sene pandemi nedeniyle ikili ticaret hacminin maalesef yüzde 10 azalarak 2.9 milyar dolar seviyesinde kaldığını anımsatan Putin, bu yıl 3 milyar doları geçeceklerine inandığının altını çizdi.Rusya ve Azerbaycan liderlerinin müzakerelerde ekonomi konularında önem verdiğini, bu yaz Bakü'ye kapsamlı bir Rus iş dünyası heyetinin işbirliğini geliştirme olanaklarını konuştuğunu söyleyen Putin, inşaat, enerji, ulaşım gibi en önemli sektörlerde anlaşmalar imzalandığını ifade etti.İlham Aliyev'le henüz cumhurbaşkanı olmadığı dönemde çalıştığını kaydeden Putin, o dönemdeki izlenimlerini şöyle paylaştı: "Azerbaycan'ın başında, yalnızca modern bağımsız Azerbaycan'ın değil, aynı zamanda tüm eski ortak ülkemiz, ortak vatanımız Sovyetler Birliği'nin de seçkin bir siyasi figürü olarak gördüğüm babası Haydar Aliyev vardı. SSCB'de önde gelen bir politikacıydı ve elbette anavatanı Azerbaycan için seçkin bir politikacı oldu. Bu anlamda, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babasının çizgisini devam ettirdiğini hiç kuşku duymadan söyleyebiliriz."
https://tr.sputniknews.com/20210510/aliyev-daglik-karabag-krizi-cozuldu-bu-konuya-donmenin-yarari-yok-1044467665.html
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rusya, vladimir putin, azerbaycan, ilham aliyev, dağlık karabağ, haydar aliyev

Putin: Aliyev'in siyasi bilgeliği, Dağlık Karabağ'da barışın tesisinde önemli rol oynadı

15:49 24.12.2021
© Sputnik / Алексей НикольскийPutin
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in siyasi bilgeliğinin Dağlık Karabağ'daki silahlı faaliyetlerin sona ermesinde önemli rol oynadığını söyledi.
Putin, Aliyev'in 60. doğum yıldönümü vesilesiyle Azeri devlet kanalı AzTV tarafından çekilen 'Cumhurbaşkanı. Eşsiz Diplomasi' adlı film için konuştu.

Rusya'nın 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'da askeri faaliyetlerin durdurulmasında arabulucu olarak yer aldığını anımsatan Putin, "Mutabakat sağlamayı başardığımız için mutluyum. Cumhurbaşkanı Aliyev'in siyasi bilgeliği, silahlı faaliyetlerin sonlandırılmasına katkı sundu" dedi.

Rus barış gücü birliklerinin bugün Dağlık Karabağ'da barışın korunması görevini yerine getirdiğini belirten Putin, nihai hedeflerinin bölgedeki insanların kendilerini huzurlu hissetmeleri, normal işbirliği, ekonominin gelişmesi, insanların geleceğe umutla bakabilmeleri için tüm engellerin kaldırılması olduğunu vurguladı.

Putin, 2021 sonu itibarıyla Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doları aşacağından emin olduğunu söyledi.

Geçen sene pandemi nedeniyle ikili ticaret hacminin maalesef yüzde 10 azalarak 2.9 milyar dolar seviyesinde kaldığını anımsatan Putin, bu yıl 3 milyar doları geçeceklerine inandığının altını çizdi.

Rusya ve Azerbaycan liderlerinin müzakerelerde ekonomi konularında önem verdiğini, bu yaz Bakü'ye kapsamlı bir Rus iş dünyası heyetinin işbirliğini geliştirme olanaklarını konuştuğunu söyleyen Putin, inşaat, enerji, ulaşım gibi en önemli sektörlerde anlaşmalar imzalandığını ifade etti.

İlham Aliyev'le henüz cumhurbaşkanı olmadığı dönemde çalıştığını kaydeden Putin, o dönemdeki izlenimlerini şöyle paylaştı:


"Azerbaycan'ın başında, yalnızca modern bağımsız Azerbaycan'ın değil, aynı zamanda tüm eski ortak ülkemiz, ortak vatanımız Sovyetler Birliği'nin de seçkin bir siyasi figürü olarak gördüğüm babası Haydar Aliyev vardı. SSCB'de önde gelen bir politikacıydı ve elbette anavatanı Azerbaycan için seçkin bir politikacı oldu. Bu anlamda, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babasının çizgisini devam ettirdiğini hiç kuşku duymadan söyleyebiliriz."
Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2021
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