Putin: Kuzey Akım-2’nin çalışmasına izin vermeyenler aptalca hareket ediyor

Devlet Konseyi ile Bilim ve Eğitim Konseyi'nin ortak toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesinin çalışmasına izin vermeyenlerin aptalca hareket ettiklerini söyledi.Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy'nin “Avrupa’da Kuzey Akım-2'nin açılmasına karşı çıkıyorlar, ancak kendilerine kötülük yapıyorlar, çünkü donacak olan onlar” sözlerini yorumlayan Putin şu ifadeleri kullandı:Putin, Ukrayna dahil birçok ülkenin doğrudan Rusya'dan gaz almak istemediğini belirterek, "Bu onların seçimiydi, doğrudan bizden satın almak istemiyorlar. Onlar için fiyat önemli ölçüde düşecekti. Oturdukları dalı kesiyorlar. Buna inanmak güç, ancak kendi seçimleri. Bunu biz değil, onlar başlattı” dedi.Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattındaki duruma da değinen Putin “Burada Gazprom yüzde 45’lik bir paya sahip. Ancak, Polonya tarafı bizi bu sistemin yönetiminden uzaklaştırdı. Kendileri yönetiyor; bazı tüketiciler ek gaz siparişi vermezken, bazıları ters moda alıp ters yöne pompalıyor ve dolayısıyla Avrupa’daki gaz fiyatları artıyor. Ama kendileri bilir, kendi kararları. Ancak şaşırtıcı olan, bu olanlardan bizi suçlamaları. Bu saçmalık, her şeyi ters yüz ediyorlar” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Akım-2 projesinin çalışmasına izin vermeyenlerin aptalca hareket ettiklerini ifade etti.
Devlet Konseyi ile Bilim ve Eğitim Konseyi'nin ortak toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesinin çalışmasına izin vermeyenlerin aptalca hareket ettiklerini söyledi.
Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy'nin “Avrupa’da Kuzey Akım-2'nin açılmasına karşı çıkıyorlar, ancak kendilerine kötülük yapıyorlar, çünkü donacak olan onlar” sözlerini yorumlayan Putin şu ifadeleri kullandı:
“Kuzey Akım-2 ile ilgili olarak, evet, değerlendirmelerinize katılıyorum. Bu sistemin çalışmasına izin vermek istemeyenler aptalca hareket ediyor, çünkü Avrupa pazarına ek gaz tedariki kesinlikle borsa ve spot piyasalardaki fiyatları düşürecektir.”
Putin, Ukrayna dahil birçok ülkenin doğrudan Rusya'dan gaz almak istemediğini belirterek, "Bu onların seçimiydi, doğrudan bizden satın almak istemiyorlar. Onlar için fiyat önemli ölçüde düşecekti. Oturdukları dalı kesiyorlar. Buna inanmak güç, ancak kendi seçimleri. Bunu biz değil, onlar başlattı” dedi.
Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattındaki duruma da değinen Putin “Burada Gazprom yüzde 45’lik bir paya sahip. Ancak, Polonya tarafı bizi bu sistemin yönetiminden uzaklaştırdı. Kendileri yönetiyor; bazı tüketiciler ek gaz siparişi vermezken, bazıları ters moda alıp ters yöne pompalıyor ve dolayısıyla Avrupa’daki gaz fiyatları artıyor. Ama kendileri bilir, kendi kararları. Ancak şaşırtıcı olan, bu olanlardan bizi suçlamaları. Bu saçmalık, her şeyi ters yüz ediyorlar” ifadelerini kullandı.