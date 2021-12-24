https://tr.sputniknews.com/20211224/putin-tsirkon-hipersonik-fuzesi-bu-sabaha-karsi-basariyla-test-edildi-1052097113.html
Putin: Tsirkon hipersonik füzesi, bu sabaha karşı başarıyla test edildi
Putin: Tsirkon hipersonik füzesi, bu sabaha karşı başarıyla test edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tsirkon hipersonik füzesinin bu sabaha karşı grup atışı yapılarak test edildiğini açıkladı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T22:17+0300
2021-12-24T22:17+0300
2021-12-24T22:17+0300
savunma
rusya
vladimir putin
denis manturov
füze denemesi
hipersonik füze
tsirkon
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Rusya Devlet Konseyi ile Bilim ve Eğitim Konseyi'nin ortak toplantısında konuşan Putin, Tsirkon hipersonik füzesinin bu sabaha karşı grup atışı yapılarak test edildiğini ve testlerde başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.Bu testleri ülke için büyük bir olay olarak niteleyen Putin, bunu aynı zamanda Rusya'nın güvenliğinin artırılmasında ve savunma kapasitesinin pekiştirilmesinde çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.Putin, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'dan, bu füzenin geliştirilmesinde emeği olan ekibe en iyi dileklerini ve tebriklerini iletmesini ve herkese elde edilen bu sonuç için teşekkür etmesini istedi.16 Aralık'ta Rusya'nın Kuzey Filosu'na ait Amiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı testler kapsamında Tsirkon füzesini fırlatmıştı. Kıyıda bulunan bir hedefe yönelik fırlatma işlemi başarıyla gerçekleştirilmişti.Putin, 3 Kasım’daki konuşmasında, Tsirkon testlerinde sonuna gelindiğini ve bu füzenin 2022’de Rus donanmasına teslim edileceğini açıklamıştı.Tsirkon füzelerinin 9 mach hızına ulaşabildiği ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabileceği biliniyor. Denizden fırlatılması için tasarlanan füzenin, karaya konuşlandırılabilen tipinin üstünde de çalışmalar yapılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211216/rusya-tsirkon-hipersonik-fuzesini-bir-kez-daha-denedi-1051837082.html
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rusya, vladimir putin, denis manturov, füze denemesi, hipersonik füze, tsirkon
Putin: Tsirkon hipersonik füzesi, bu sabaha karşı başarıyla test edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tsirkon hipersonik füzesinin bu sabaha karşı grup atışı yapılarak test edildiğini açıkladı.
Rusya Devlet Konseyi ile Bilim ve Eğitim Konseyi'nin ortak toplantısında konuşan Putin, Tsirkon hipersonik füzesinin bu sabaha karşı grup atışı yapılarak test edildiğini ve testlerde başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.
Bu testleri
ülke için büyük bir olay olarak niteleyen Putin, bunu aynı zamanda Rusya'nın güvenliğinin artırılmasında ve savunma kapasitesinin pekiştirilmesinde çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Putin, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'dan, bu füzenin geliştirilmesinde emeği olan ekibe en iyi dileklerini ve tebriklerini iletmesini ve herkese elde edilen bu sonuç için teşekkür etmesini istedi.
16 Aralık'ta Rusya'nın Kuzey Filosu'na ait Amiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı testler kapsamında Tsirkon füzesini fırlatmıştı. Kıyıda bulunan bir hedefe yönelik fırlatma işlemi başarıyla gerçekleştirilmişti.
Putin, 3 Kasım’daki konuşmasında, Tsirkon testlerinde sonuna gelindiğini ve bu füzenin 2022’de Rus donanmasına teslim edileceğini açıklamıştı.
Tsirkon füzelerinin 9 mach hızına ulaşabildiği ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabileceği biliniyor. Denizden fırlatılması için tasarlanan füzenin, karaya konuşlandırılabilen tipinin üstünde de çalışmalar yapılıyor.