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https://tr.sputniknews.com/20211224/rekabet-cezalarinin-alt-siniri-47-bin-409-lira-olarak-belirlendi-1052074281.html
Rekabet cezalarının alt sınırı 47 bin 409 lira olarak belirlendi
Rekabet cezalarının alt sınırı 47 bin 409 lira olarak belirlendi
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı (yüzde 36,20) esas alınarak 47 bin 409 liraya... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T10:19+0300
2021-12-24T10:19+0300
türkiye
rekabet kurumu
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Rekabet Kurumu'nun "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülenİdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20'lik artış esas alınarak, 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2022'e kadar geçerli olmak üzere 47 bin 409 liraya yükseltildi.
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rekabet kurumu

Rekabet cezalarının alt sınırı 47 bin 409 lira olarak belirlendi

10:19 24.12.2021
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
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Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı (yüzde 36,20) esas alınarak 47 bin 409 liraya yükseltildi.
Rekabet Kurumu'nun "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülenİdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20'lik artış esas alınarak, 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2022'e kadar geçerli olmak üzere 47 bin 409 liraya yükseltildi.
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