https://tr.sputniknews.com/20211224/ruhsat-suresi-dolan-ticari-araclarin-suresi-6-ay-daha-uzatildi-1052092135.html

Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı

Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T18:38+0300

2021-12-24T18:38+0300

2021-12-24T18:39+0300

türkiye

ruhsat

taksi

ukome

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aylık toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında toplandı.İstanbul Taksiler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni araç üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle ruhsat süresi dolan ticari araçların süresinin 1 yıl daha uzatılmasını teklif etti. Toplantıda teklifin 1 yıl yerine 6 ay daha hizmet vermesine yönelik karar oy birliğiyle kabul edildi.

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ruhsat, taksi, ukome