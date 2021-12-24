Rus uçaklarıyla Kırım'daki hava üslerine konuşlanmaya yönelik tatbikat düzenlendi

Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre Krasnodarsk’taki çok amaçlı Su-27SM3 ve Su-30M2 savaş uçaklarının mürettebatları operasyonel hava üslerine konuşlanmaya yönelik tatbikatta yer aldı.Söz konusu hava üsleri Güney Askeri Birimi’nin sorumluluk alanında yer alıyor. Kırım’daki üsler de tatbikatta kullanılan üslerin aralarında bulunuyor.Tatbikat sırasında uçaklarla hızlandırılmış ve eş zamanlı olarak kalkış çalışmaları yürütüldü. Uçuşlar sırasında pilotlar, sahte düşmana ait bombardıman uçaklarının üslere hareketini önlemeye yönelik görevler de gerçekleştirdi.
Rusya’nın Güney Askeri Birimi’nden Su-27SM3 ve Su-30M2 savaş uçaklarının mürettebatları Krasnodarsk bölgesinden Kırım’daki hava üslerine konuşlanmaya yönelik uçuş tatbikatı gerçekleştirdi.
Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre Krasnodarsk’taki çok amaçlı Su-27SM3 ve Su-30M2 savaş uçaklarının mürettebatları operasyonel hava üslerine konuşlanmaya yönelik tatbikatta yer aldı.
Söz konusu hava üsleri Güney Askeri Birimi’nin sorumluluk alanında yer alıyor. Kırım’daki üsler de tatbikatta kullanılan üslerin aralarında bulunuyor.
Tatbikat sırasında uçaklarla hızlandırılmış ve eş zamanlı olarak kalkış çalışmaları yürütüldü. Uçuşlar sırasında pilotlar, sahte düşmana ait bombardıman uçaklarının üslere hareketini önlemeye yönelik görevler de gerçekleştirdi.