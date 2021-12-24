https://tr.sputniknews.com/20211224/rus-ucaklariyla-kirimdaki-hava-uslerine-konuslanmaya-yonelik-tatbikat-duzenlendi-1052076584.html

Rus uçaklarıyla Kırım'daki hava üslerine konuşlanmaya yönelik tatbikat düzenlendi

Rus uçaklarıyla Kırım'daki hava üslerine konuşlanmaya yönelik tatbikat düzenlendi

Rusya’nın Güney Askeri Birimi’nden Su-27SM3 ve Su-30M2 savaş uçaklarının mürettebatları Krasnodarsk bölgesinden Kırım’daki hava üslerine konuşlanmaya yönelik... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T12:07+0300

2021-12-24T12:07+0300

2021-12-24T12:08+0300

rusya

savunma

tatbikat

kırım

hava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044850581_0:54:1610:960_1920x0_80_0_0_1d122ea8822c264205f71b5a3f1950fe.jpg

Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre Krasnodarsk’taki çok amaçlı Su-27SM3 ve Su-30M2 savaş uçaklarının mürettebatları operasyonel hava üslerine konuşlanmaya yönelik tatbikatta yer aldı.Söz konusu hava üsleri Güney Askeri Birimi’nin sorumluluk alanında yer alıyor. Kırım’daki üsler de tatbikatta kullanılan üslerin aralarında bulunuyor.Tatbikat sırasında uçaklarla hızlandırılmış ve eş zamanlı olarak kalkış çalışmaları yürütüldü. Uçuşlar sırasında pilotlar, sahte düşmana ait bombardıman uçaklarının üslere hareketini önlemeye yönelik görevler de gerçekleştirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211224/rusyada-bin-200-askerin-katilimiyla-hava-indirme-tatbikati-duzenleniyor-1052069417.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, tatbikat, kırım, hava