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https://tr.sputniknews.com/20211224/rus-vekillerden-teklif-sovyetlerin-dagilmasini-20-yuzyilin-en-buyuk-felaketi-olarak-taniyalim-1052080295.html
Rus vekillerden teklif: Sovyetler'in dağılmasını 20. yüzyılın en büyük felaketi olarak tanıyalım
Rus vekillerden teklif: Sovyetler'in dağılmasını 20. yüzyılın en büyük felaketi olarak tanıyalım
Rusya’da bazı milletvekilleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasının resmi anlamda 20. yüzyılın en büyük felaketi olarak belirlenmesi... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T13:35+0300
2021-12-24T13:38+0300
dünya
rusya
sovyetler birliği
mihail gorbaçov
duma
ldpr
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Rusya Liberal Demokrat Partisi’nden (LDPR) milletvekillerinin Duma’ya sunduğu teklifin ardından, Rus vekiller 20. yüzyılın en büyük felaketini oylayabilir.Teklifte, “Duma bir kez daha 30 yıl önce gerçekleşen, siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunlara yol açan olaylardan tarihi dersler çıkarılmasının önemine dikkat çekiyor, Sovyetler Birliği’nin dağılmasını 20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi olarak değerlendiyor. Bu olay toplumsal yaşamın farklı alanlarında çözülmeye, ekonomik ve siyasi krizin alevlenmesine ve ulusal topraklarımızda krizlerin ortaya çıkmasına yol açtı” ifadeleri kullanıldı.Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) varlığı, 25 Aralık 1991’de 1985’ten beri lideri olan Mihail Gorbaçov’un artık devlet başkanı olarak görev yapmayacağını açıklamasının ardından son buldu. Nitekim Rusya Federasyonu’nun ilk Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Belarus ve Ukrayna liderleri ile birlikte 8 Aralık’ta Belovej Anlaşmaları’nı imzalamış, SSCB’nin resmen dağıldığını duyurmuştu.Rusların en sevmediği Sovyet isim GorbaçovRusya’da SSCB’nin dağılmasının 30. yılı vesilesiyle yakın zamanda yapılan bir anket de Rusların en sevmediği Sovyet ismin Gorbaçov olduğunu ortaya koydu. Gorbaçov, SSCB’nin çöküşünün ardından ülkedeki yaşam standardındaki çarpıcı gerilemenin sorumlusu olarak değerlendiriliyor. Ankete katılanların yüzde 20’si en nefret edilen kişinin Gorbaçov olduğunu belirtti.Daha önce gerçekleştirilen bir ankette de Rusların çoğunun Sovyetler Birliği konusunda olumlu görüşleri olduğunu göstermiş, vatandaşlar SSCB’yi istikrar, barış ve daha iyi gelecek gibi şeylerle ilişkilendirmişti. Mağaza önlerindeki uzun sıralar ve ürün kısıtlılığı da olumsuz noktalar olarak belirtilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu ay verdiği bir röportajında SSCB’nin dağılmasını vatandaşların ağırlıklı çoğunluğu için bir trajedi olarak nitelemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210302/gorbacov-en-uzun-yasayan-sovyet-lider-oldu-1043929609.html
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rusya, sovyetler birliği, mihail gorbaçov, duma, ldpr

Rus vekillerden teklif: Sovyetler'in dağılmasını 20. yüzyılın en büyük felaketi olarak tanıyalım

13:35 24.12.2021 (güncellendi: 13:38 24.12.2021)
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Rusya’da bazı milletvekilleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasının resmi anlamda 20. yüzyılın en büyük felaketi olarak belirlenmesi için kolları sıvadı.
Rusya Liberal Demokrat Partisi’nden (LDPR) milletvekillerinin Duma’ya sunduğu teklifin ardından, Rus vekiller 20. yüzyılın en büyük felaketini oylayabilir.
Teklifte, “Duma bir kez daha 30 yıl önce gerçekleşen, siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunlara yol açan olaylardan tarihi dersler çıkarılmasının önemine dikkat çekiyor, Sovyetler Birliği’nin dağılmasını 20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi olarak değerlendiyor. Bu olay toplumsal yaşamın farklı alanlarında çözülmeye, ekonomik ve siyasi krizin alevlenmesine ve ulusal topraklarımızda krizlerin ortaya çıkmasına yol açtı” ifadeleri kullanıldı.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) varlığı, 25 Aralık 1991’de 1985’ten beri lideri olan Mihail Gorbaçov’un artık devlet başkanı olarak görev yapmayacağını açıklamasının ardından son buldu. Nitekim Rusya Federasyonu’nun ilk Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Belarus ve Ukrayna liderleri ile birlikte 8 Aralık’ta Belovej Anlaşmaları’nı imzalamış, SSCB’nin resmen dağıldığını duyurmuştu.

Rusların en sevmediği Sovyet isim Gorbaçov

Rusya’da SSCB’nin dağılmasının 30. yılı vesilesiyle yakın zamanda yapılan bir anket de Rusların en sevmediği Sovyet ismin Gorbaçov olduğunu ortaya koydu. Gorbaçov, SSCB’nin çöküşünün ardından ülkedeki yaşam standardındaki çarpıcı gerilemenin sorumlusu olarak değerlendiriliyor. Ankete katılanların yüzde 20’si en nefret edilen kişinin Gorbaçov olduğunu belirtti.
Daha önce gerçekleştirilen bir ankette de Rusların çoğunun Sovyetler Birliği konusunda olumlu görüşleri olduğunu göstermiş, vatandaşlar SSCB’yi istikrar, barış ve daha iyi gelecek gibi şeylerle ilişkilendirmişti. Mağaza önlerindeki uzun sıralar ve ürün kısıtlılığı da olumsuz noktalar olarak belirtilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu ay verdiği bir röportajında SSCB’nin dağılmasını vatandaşların ağırlıklı çoğunluğu için bir trajedi olarak nitelemişti.
Mihail Gorbaçov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2021
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2 Mart, 10:41
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