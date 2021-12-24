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https://tr.sputniknews.com/20211224/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-gaz-fiyatlari-2022de-de-yuksek-seviyelerde-kalabilir-1052098849.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Gaz fiyatları 2022'de de yüksek seviyelerde kalabilir
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Gaz fiyatları 2022'de de yüksek seviyelerde kalabilir
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, 2022’de gaz fiyatlarının yüksek seviyelerde kalabileceğini belirtti. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T23:10+0300
2021-12-24T23:10+0300
ekonomi
aleksandr novak
gaz
enerji
fiyat
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, gaz fiyatlarının 2022’de de yüksek seviyelerde kalabileceğini söyledi.Novak, “Piyasalarındaki arz ve talep dengesi fiyatları yüksek seviyede tutuyor. Fiyatların önümüzdeki yıl da yüksek seviyelerde olacağını düşünüyorum” dedi.Novak, Avrupa’ya yapılan doğalgaz sevkiyat hacimlerinin yılda 250 ila 300 milyar metreküpe ulaştığı durumlarda, bu hacimlerin nereden alacağının her zaman bilinmesi ve her şeyden önce uzun vadeli sözleşmelere güvenilmesi gerektiğini kaydetti.Novak, Rusya’nın her zaman uzun vadeli gaz sözleşmelerinden yana olduğuna vurgu yaparak, “Öncelikle uzun vadeli sözleşmelere güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Rusya, politikasında ve ilişkilerinde her zaman uzun vadeli sözleşmelerden yana olmuştur” ifadelerini kullandı.
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aleksandr novak, gaz, enerji, fiyat

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Gaz fiyatları 2022'de de yüksek seviyelerde kalabilir

23:10 24.12.2021
© Sputnik / Григорий СысоевAleksandr Novak
Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, 2022’de gaz fiyatlarının yüksek seviyelerde kalabileceğini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, gaz fiyatlarının 2022’de de yüksek seviyelerde kalabileceğini söyledi.
Novak, “Piyasalarındaki arz ve talep dengesi fiyatları yüksek seviyede tutuyor. Fiyatların önümüzdeki yıl da yüksek seviyelerde olacağını düşünüyorum” dedi.
Novak, Avrupa’ya yapılan doğalgaz sevkiyat hacimlerinin yılda 250 ila 300 milyar metreküpe ulaştığı durumlarda, bu hacimlerin nereden alacağının her zaman bilinmesi ve her şeyden önce uzun vadeli sözleşmelere güvenilmesi gerektiğini kaydetti.
Novak, Rusya’nın her zaman uzun vadeli gaz sözleşmelerinden yana olduğuna vurgu yaparak, “Öncelikle uzun vadeli sözleşmelere güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Rusya, politikasında ve ilişkilerinde her zaman uzun vadeli sözleşmelerden yana olmuştur” ifadelerini kullandı.
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