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Rusya: Donbass'taki durum, modern Avrupa'nın ayıbıdır
Rusya: Donbass'taki durum, modern Avrupa'nın ayıbıdır
Rusya'nın Batı'yı Minsk anlaşmalarını uygulanması için Kiev'e nüfuz etmeye çağırdığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass'ta... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T15:05+0300
2021-12-24T15:11+0300
avrupa
donbass
dünya
rusya
mariya zaharova
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Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Bir kez daha tekrar ediyorum, Donbass'taki durum modern Avrupa'nın ayıbıdır. Donbass'ta yaşanan gelişmeleri görmezden gelmeye çalışan uluslararası yapılar da dahil Ukrayna'nın Batılı küratörlerini başka yöne bakmayı veya Kiev rejiminin eylemlerine göz yummayı bırakmaya bir kez daha çağıyoruz" dedi.Batı'yı Minsk anlaşmalarını uygulanması için Kiev'e nüfuz etmeye de çağıran Zaharova, bu yapılmadan Donbass'ta ve Avrupa kıtasında kalıcı barışı tesis etmenin imkansız olduğunun altını çizdi.Donbass'ta durumun kötüye gitmeye devam ettiğini ve Kiev'in bu sorunu askeri yolda çözmeye hazırlandığını belirten Zaharova, AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun son iki haftada 7 bin ateşkes ihlali saydığını ve bunun geçen yılın Aralık ayına göre 5 kat daha fazla olduğunu vurguladı.'Ocak'ta Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapılması için teklif aldık'Bu arada Zaharova, Ocak ayında Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapılması için NATO'dan teklif aldıklarını açıkladı.Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü: Zaharova, Rusya-NATO Konseyi toplantısının kesin tarihinin daha sonra belirleneceğini ekledi.
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avrupa, donbass, rusya, mariya zaharova

Rusya: Donbass'taki durum, modern Avrupa'nın ayıbıdır

15:05 24.12.2021 (güncellendi: 15:11 24.12.2021)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Sputnik
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Rusya'nın Batı'yı Minsk anlaşmalarını uygulanması için Kiev'e nüfuz etmeye çağırdığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass'ta oluşan durumu modern Avrupa'nın utancı olarak gördüklerini vurguladı.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Bir kez daha tekrar ediyorum, Donbass'taki durum modern Avrupa'nın ayıbıdır. Donbass'ta yaşanan gelişmeleri görmezden gelmeye çalışan uluslararası yapılar da dahil Ukrayna'nın Batılı küratörlerini başka yöne bakmayı veya Kiev rejiminin eylemlerine göz yummayı bırakmaya bir kez daha çağıyoruz" dedi.
Batı'yı Minsk anlaşmalarını uygulanması için Kiev'e nüfuz etmeye de çağıran Zaharova, bu yapılmadan Donbass'ta ve Avrupa kıtasında kalıcı barışı tesis etmenin imkansız olduğunun altını çizdi.
Donbass'ta durumun kötüye gitmeye devam ettiğini ve Kiev'in bu sorunu askeri yolda çözmeye hazırlandığını belirten Zaharova, AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun son iki haftada 7 bin ateşkes ihlali saydığını ve bunun geçen yılın Aralık ayına göre 5 kat daha fazla olduğunu vurguladı.

'Ocak'ta Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapılması için teklif aldık'

Bu arada Zaharova, Ocak ayında Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapılması için NATO'dan teklif aldıklarını açıkladı.
Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle bir teklif aldık. Şu anda bu toplantının nasıl yapabileceği açısından teklifi inceliyoruz. İttifak'ın doğuya genişlemesi ve Rusya sınırları yakınına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenlik garantileri konusunda Rusya'nın sunduğu taslak hakkında NATO'ya doğrudan diyaloğa hazırız."
Zaharova, Rusya-NATO Konseyi toplantısının kesin tarihinin daha sonra belirleneceğini ekledi.
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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