Rusya Pasifik Filosu gemilerinden Ohotsk Denizi'nde atış talimli tatbikat

Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikat sırasında, 57 mm AK-725 toplarından yüzen deniz mayını maketine topçu atışını içeren anti-mayın misyonu yerine getirildi" ifadelerine yer verildi.Hava saldırısını püskürtme talimi sırasında, Strela-2 hava savunma sisteminden atış imitasyonu gerçekleştirildi.Büyük çıkarma gemileri ayrıca sabotaj gruplarını püskürterek gemi durağının güvenliğini sağlama görevini yerine getirdi.
Rusya Pasifik Filosu'na bağlı büyük çıkarma gemileri Admiral Nevelskiy ve Oslyabya, Ohotsk Denizi'nde topçu atışı ile hava savunma ve anti-sabotaj savunma talimleri gerçekleştirdi.
Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikat sırasında, 57 mm AK-725 toplarından yüzen deniz mayını maketine topçu atışını içeren anti-mayın misyonu yerine getirildi" ifadelerine yer verildi.
Hava saldırısını püskürtme talimi sırasında, Strela-2 hava savunma sisteminden atış imitasyonu gerçekleştirildi.
Büyük çıkarma gemileri ayrıca sabotaj gruplarını püskürterek gemi durağının güvenliğini sağlama görevini yerine getirdi.