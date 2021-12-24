https://tr.sputniknews.com/20211224/rusya-pasifik-filosu-gemilerinden-ohotsk-denizinde-atis-talimli-tatbikat-1052069315.html

Rusya Pasifik Filosu gemilerinden Ohotsk Denizi'nde atış talimli tatbikat

Rusya Pasifik Filosu gemilerinden Ohotsk Denizi'nde atış talimli tatbikat

Rusya Pasifik Filosu'na bağlı büyük çıkarma gemileri Admiral Nevelskiy ve Oslyabya, Ohotsk Denizi'nde topçu atışı ile hava savunma ve anti-sabotaj savunma... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T01:57+0300

2021-12-24T01:57+0300

2021-12-24T01:57+0300

savunma

tatbikat

ohotsk denizi

rusya pasifik filosu

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Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikat sırasında, 57 mm AK-725 toplarından yüzen deniz mayını maketine topçu atışını içeren anti-mayın misyonu yerine getirildi" ifadelerine yer verildi.Hava saldırısını püskürtme talimi sırasında, Strela-2 hava savunma sisteminden atış imitasyonu gerçekleştirildi.Büyük çıkarma gemileri ayrıca sabotaj gruplarını püskürterek gemi durağının güvenliğini sağlama görevini yerine getirdi.

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tatbikat, ohotsk denizi, rusya pasifik filosu