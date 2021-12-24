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Rusya Pasifik Filosu gemilerinden Ohotsk Denizi'nde atış talimli tatbikat
Rusya Pasifik Filosu gemilerinden Ohotsk Denizi'nde atış talimli tatbikat
Rusya Pasifik Filosu'na bağlı büyük çıkarma gemileri Admiral Nevelskiy ve Oslyabya, Ohotsk Denizi'nde topçu atışı ile hava savunma ve anti-sabotaj savunma... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T01:57+0300
2021-12-24T01:57+0300
savunma
tatbikat
ohotsk denizi
rusya pasifik filosu
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Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikat sırasında, 57 mm AK-725 toplarından yüzen deniz mayını maketine topçu atışını içeren anti-mayın misyonu yerine getirildi" ifadelerine yer verildi.Hava saldırısını püskürtme talimi sırasında, Strela-2 hava savunma sisteminden atış imitasyonu gerçekleştirildi.Büyük çıkarma gemileri ayrıca sabotaj gruplarını püskürterek gemi durağının güvenliğini sağlama görevini yerine getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/japon-denizindeki-rus-denizaltisi-kiyidaki-hedefi-kalibr-fuzesiyle-vurdu-1051996293.html
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tatbikat, ohotsk denizi, rusya pasifik filosu

Rusya Pasifik Filosu gemilerinden Ohotsk Denizi'nde atış talimli tatbikat

01:57 24.12.2021
© Rusya Savunma BakanlığıRusya Pasifik Filosu, 21 Mayıs’ta kuruluşunun 286. yıldönümünü kutladı. Filonun geçmişi, Rusya İmparatorluğu’nun 21 Mayıs 1731’de ülkenin Uzak Doğu Bölgesi’ned ilk donanma birimi olan Ohotsk Askeri Filosu’nu kurmasına dayanıyor.
Rusya Pasifik Filosu, 21 Mayıs’ta kuruluşunun 286. yıldönümünü kutladı. Filonun geçmişi, Rusya İmparatorluğu’nun 21 Mayıs 1731’de ülkenin Uzak Doğu Bölgesi’ned ilk donanma birimi olan Ohotsk Askeri Filosu’nu kurmasına dayanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Pasifik Filosu'na bağlı büyük çıkarma gemileri Admiral Nevelskiy ve Oslyabya, Ohotsk Denizi'nde topçu atışı ile hava savunma ve anti-sabotaj savunma talimleri gerçekleştirdi.
Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikat sırasında, 57 mm AK-725 toplarından yüzen deniz mayını maketine topçu atışını içeren anti-mayın misyonu yerine getirildi" ifadelerine yer verildi.
Hava saldırısını püskürtme talimi sırasında, Strela-2 hava savunma sisteminden atış imitasyonu gerçekleştirildi.
Büyük çıkarma gemileri ayrıca sabotaj gruplarını püskürterek gemi durağının güvenliğini sağlama görevini yerine getirdi.
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