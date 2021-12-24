https://tr.sputniknews.com/20211224/rusyada-bir-enfeksiyon-hastanesindeki-yangin-nedeniyle-iki-hasta-hayatini-kaybetti-1052077852.html

Rusya’da bir enfeksiyon hastanesindeki yangın nedeniyle iki hasta hayatını kaybetti

Rusya’da bir enfeksiyon hastanesindeki yangın nedeniyle iki hasta hayatını kaybetti

Rusya’nın güneyinde yer alan Astrahan kentindeki bir enfeksiyon hastalıkları hastanesinde çıkan yangın sonucu iki hastanın hayatını kaybettiği belirtildi... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T12:30+0300

2021-12-24T12:30+0300

2021-12-24T12:31+0300

dünya

rusya

yangın

hastane

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1045204446_0:46:1310:783_1920x0_80_0_0_b0fa55e7a31a3a54f23bcf21af8c125f.jpg

Rusya’nın acil durum servislerinden bir sözcü RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Astrahan kentindeki Niçogi Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi’nin yoğun bakım bölümünde çıkan yangın nedeniyle iki hastanın yaşamını yitirdiğini kaydetti. Rusya Soruşturma Komitesi de söz konusu bilgiyi doğruladı.Rus soruşturmacılar, Kovid-19 hastalarının da tedavi gördüğü hastanedeki yangının, oksijen cihazındaki bir sorun nedeniyle çıkmış olması üstünde duruyor, ancak bu bilgi henüz kesinleşmiş değil.Acil durum servislerinin yetkilileri, yangın sebebiyle hastanedeki tüm hasta ve personelin tahliye edildiğini kaydetti. Solunum cihazına bağlı hastalarınsa yakındaki diğer hastanelere yerleştirildiği belirtiliyor.Hastanede çıkan yangın da şu an söndürülmüş durumda.

https://tr.sputniknews.com/20200513/rusya-iki-hastanede-yangina-yol-actigindan-suphelenilen-aventa-m-tipi-solunum-cihazlarinin-1042033238.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, yangın, hastane