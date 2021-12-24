Rusya’da bir enfeksiyon hastanesindeki yangın nedeniyle iki hasta hayatını kaybetti

Rusya’nın acil durum servislerinden bir sözcü RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Astrahan kentindeki Niçogi Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi’nin yoğun bakım bölümünde çıkan yangın nedeniyle iki hastanın yaşamını yitirdiğini kaydetti. Rusya Soruşturma Komitesi de söz konusu bilgiyi doğruladı.Rus soruşturmacılar, Kovid-19 hastalarının da tedavi gördüğü hastanedeki yangının, oksijen cihazındaki bir sorun nedeniyle çıkmış olması üstünde duruyor, ancak bu bilgi henüz kesinleşmiş değil.Acil durum servislerinin yetkilileri, yangın sebebiyle hastanedeki tüm hasta ve personelin tahliye edildiğini kaydetti. Solunum cihazına bağlı hastalarınsa yakındaki diğer hastanelere yerleştirildiği belirtiliyor.Hastanede çıkan yangın da şu an söndürülmüş durumda.
Rusya’nın güneyinde yer alan Astrahan kentindeki bir enfeksiyon hastalıkları hastanesinde çıkan yangın sonucu iki hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Yangının oksijen cihazındaki bir sorun sebebiyle çıktığı sanılıyor.
Rusya’nın acil durum servislerinden bir sözcü RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Astrahan kentindeki Niçogi Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi’nin yoğun bakım bölümünde çıkan yangın nedeniyle iki hastanın yaşamını yitirdiğini kaydetti. Rusya Soruşturma Komitesi de söz konusu bilgiyi doğruladı.
Rus soruşturmacılar, Kovid-19 hastalarının da tedavi gördüğü hastanedeki yangının, oksijen cihazındaki bir sorun nedeniyle çıkmış olması üstünde duruyor, ancak bu bilgi henüz kesinleşmiş değil.
Acil durum servislerinin yetkilileri, yangın sebebiyle hastanedeki tüm hasta ve personelin tahliye edildiğini kaydetti. Solunum cihazına bağlı hastalarınsa yakındaki diğer hastanelere yerleştirildiği belirtiliyor.
Hastanede çıkan yangın da şu an söndürülmüş durumda.