https://tr.sputniknews.com/20211224/rusyadan-yasakli-icerikleri-silmeyen-googlea-rekor-para-cezasi--1052089052.html

Rusya'dan, yasaklı içerikleri silmeyen Google’a rekor para cezası

Rusya'dan, yasaklı içerikleri silmeyen Google’a rekor para cezası

Rusya’da bir mahkeme, ülkede yasaklı olan içerikleri silmediği için Google’ı 7.2 milyar ruble (98 milyon dolar) para cezası ödemeye mahkum etti. Böylelikle... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T17:18+0300

2021-12-24T17:18+0300

2021-12-24T17:19+0300

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Rusya’nın başkentindeki Moskova’daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, uyuşturucu suçları gibi ülkede yasaklı olan içeriklerin tamamını silmemiş olması nedeniyle Google’ın idari suç işlediğine hükmetti. Sosyal medya şirketini, 7.2 milyar ruble idari para cezası ödemeye mahkum etti. Söz konusu para cezası, 98 milyon dolara tekabül ediyor. Bu karar ile Google, Rusya’da cirosu üstünden para cezası ödemeye mahkum edilen ilk teknoloji şirketi oldu. Şimdiye dek Rusya’da, Twitter ve yeni ismiyle Meta da dahil olmak üzere pek çok sosyal medya şirketi hakkında, ülkedeki yasalara uymamaları sebebiyle birden fazla para cezası kararı verildi. Fakat bu cezaların hiçbiri şirketlerin cirosu üstünden karara bağlanmadı ve açılan ayrı idari davalarda değerlendirildi. Rusya’nın medya denetim kurumu; çocuk istismarı, uyuşturucu suçları ve intihara yönlendirme içeren paylaşımları silmeleri için Google, Telegram, Meta, Twitter ve TikTok sene başından beri uyarıyor. Söz konusu sosyal medya şirketleri, bu uyarılara karşın yasaklı içerikleri silmemeleri nedeniyle bugüne kadar 200 milyon rubleyi aşkın para cezalarına mahkum edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210611/rusya-twitter-facebook-ve-googlein-yaptigi-ihlalleri-ve-verilen-cezalari-acikladi-1044710663.html

https://tr.sputniknews.com/20210930/rusya-facebooka-cirosunun-yuzde-10u-oraninda-ceza-kesmeyi-planliyor-1049394801.html

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