https://tr.sputniknews.com/20211224/ryabkov-abd-ve-ab-kuzey-akim-2yi-pazarlik-kozu-olarak-kullaniyor-1052091983.html

Ryabkov: ABD ve AB, Kuzey Akım 2'yi pazarlık kozu olarak kullanıyor

Ryabkov: ABD ve AB, Kuzey Akım 2'yi pazarlık kozu olarak kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin ABD ve AB tarafından pazarlık kozu olarak kullanıldığını ancak... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T18:34+0300

2021-12-24T18:34+0300

2021-12-24T18:34+0300

dünya

ukrayna

almanya

sergey ryabkov

kuzey akım 2

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Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Ryabkov, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 'Ukrayna'da gerilimin tırmanması halinde Kuzey Akım 2'nin devreye alınmasını reddeceğiz' açıklamasını değerlendirdi.Ryabkov, "Aslında bu beklenen bir şeydi, ne kadar üzüntü verici olsa da. Diğer taraftan bunu dramatize etmemiz gerektiğini düşünüyorum, zira hiç kimse Ukrayna'ya saldırmayı planlamıyor" dedi.Kuzey Akım 2'nin ABD ve AB'li siyasetçilerin bahisleri yükseltmek için kullandığı bir pazarlık kozu haline gelmesi nedeniyle de durumun dramatize edilmemesi gerektiğini kaydeden Ryabkov, "Bu tür siyasetçiler, Avrupa'daki gaz fiyatlarının ne kadar olduğundan, spot gaz fiyatlarının ne kadar olacağından hiç endişe etmiyor, sırf Moskova'yı alt edebilmek için kendi çıkarlarını, müttefiklerinin çıkarlarını düşünmeden hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

ukrayna

almanya

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ukrayna, almanya, sergey ryabkov, kuzey akım 2