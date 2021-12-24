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Ryabkov: ABD ve AB, Kuzey Akım 2'yi pazarlık kozu olarak kullanıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin ABD ve AB tarafından pazarlık kozu olarak kullanıldığını ancak Moskova'nın projenin devreye alınmasıyla ilgili durumu dramatize etmediğini belirtti.
Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Ryabkov, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 'Ukrayna'da gerilimin tırmanması halinde Kuzey Akım 2'nin devreye alınmasını reddeceğiz' açıklamasını değerlendirdi.
Ryabkov, "Aslında bu beklenen bir şeydi, ne kadar üzüntü verici olsa da. Diğer taraftan bunu dramatize etmemiz gerektiğini düşünüyorum, zira hiç kimse Ukrayna'ya saldırmayı planlamıyor" dedi.
Kuzey Akım 2'nin ABD ve AB'li siyasetçilerin bahisleri yükseltmek için kullandığı bir pazarlık kozu haline gelmesi nedeniyle de durumun dramatize edilmemesi gerektiğini kaydeden Ryabkov, "Bu tür siyasetçiler, Avrupa'daki gaz fiyatlarının ne kadar olduğundan, spot gaz fiyatlarının ne kadar olacağından hiç endişe etmiyor, sırf Moskova'yı alt edebilmek için kendi çıkarlarını, müttefiklerinin çıkarlarını düşünmeden hareket ediyor" ifadelerini kullandı.
Ryabkov, "Aslında bu beklenen bir şeydi, ne kadar üzüntü verici olsa da. Diğer taraftan bunu dramatize etmemiz gerektiğini düşünüyorum, zira hiç kimse Ukrayna'ya saldırmayı planlamıyor" dedi.
Kuzey Akım 2'nin ABD ve AB'li siyasetçilerin bahisleri yükseltmek için kullandığı bir pazarlık kozu haline gelmesi nedeniyle de durumun dramatize edilmemesi gerektiğini kaydeden Ryabkov, "Bu tür siyasetçiler, Avrupa'daki gaz fiyatlarının ne kadar olduğundan, spot gaz fiyatlarının ne kadar olacağından hiç endişe etmiyor, sırf Moskova'yı alt edebilmek için kendi çıkarlarını, müttefiklerinin çıkarlarını düşünmeden hareket ediyor" ifadelerini kullandı.